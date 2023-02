Best of: Chants malouf de Constantine Cheikh Raymond Cheikh Raymond Leyris - malouf constantinois lutherking Suivre Document trés rare de Cheikh Raymond Leyris (27 juillet 1912 - 22 juin 1961 à Constantine) un musicien juif de musique Malouf (ou arabo-andalouse). Il œuvra pour la paix entre les communautés musulmanes et juive de Constantine. Il est assassiné le 22 juin 1961 sur la Place Négrier de Constantine au milieu du marché juif. Cet évènement contribue à faire fuir la population juive et chrétienne de la ville. Cheikh Raymond etait, et restera a jamais un symbole de paix et d'amitié entre les peuples, tout commentaires politique ou insultant,sera