Patrick Bruel de retour en Algérie : "Je suis très très ému par ce voyage" Le chanteur français Patrick Bruel est de retour en Algérie, 60 années après l’avoir quittée. Ce retour a fait réagir les Algériens ; l’ont accueilli à bras ouverts. Cependant, le retour de Patrick relance le débat sur la venue d’un autre artiste, pied noir et juif d’Algérie : Enrico Macias. Ainsi, après 6 décennies, Patrick Bruel revient sur ses pas. Il s’est rendu dans son pays d’origine, sa Tlemcen d’origine, sur invitation des autorités algériennes. En novembre 2022, à l’occasion de la sortie de son dernier album « Encore une fois », Patrick Bruel est revenu sur le titre de l’une de ses chansons, Je reviens : « Pendant que j’écrivais cette chanson, j’ai reçu un coup de téléphone m’informant que les autorités algériennes souhaitaient que je revienne en Algérie. Et qui plus est, avec ma maman. C’était un signe pour moi. Donc on est en train de préparer ce voyage que j’ai fantasmé, que j’ai imaginé. J’espère le rendre réel dans les semaines qui viennent. Français, Juifs, Berbères. C’est beau », témoignait le chanteur sur RTL.