Le chanteur français Patrick Bruel est de retour en Algérie, 60 années après l’avoir quittée. Ce retour a fait réagir les Algériens l’ont accueilli à bras ouverts. Cependant, le retour de Patrick relance le débat sur la venue d’un autre artiste, pied noir et juif d’Algérie : Enrico Macias. Ainsi, après 6 décennies, Patrick Bruel revient sur ses pas. Il s’est rendu dans son pays d’origine, sa Tlemcen d’origine, sur invitation des autorités algériennes. En novembre 2022, à l’occasion de la sortie de son dernier album « Encore une fois », Patrick Bruel est revenu sur le titre de l’une de ses chansons, Je reviens : « Pendant que j’écrivais cette chanson, j’ai reçu un coup de téléphone m’informant que les autorités algériennes souhaitaient que je revienne en Algérie. Et qui plus est, avec ma maman. C’était un signe pour moi. Donc on est en train de préparer ce voyage que j’ai fantasmé, que j’ai imaginé. J’espère le rendre réel dans les semaines qui viennent. Français, Juifs, Berbères. C’est beau », témoignait le chanteur sur RTL. Depuis plusieurs jours, la rumeur enflait dans la ville : Patrick Bruel est de retour sur les terres qui l’ont vu naître. Né le 14 mai 1959 à Tlemcen, le chanteur et comédien n’était jamais revenu depuis son départ en juin 1962, à l’âge de 3 ans, de cette ville du nord-ouest de l’Algérie, à proximité de la frontière avec le Maroc. Patrick Bruel est accompagné de sa mère, Augusta, dans ce grand saut vers les origines dont il avait tellement rêvé au point d’en faire une chanson de son dernier album, Encore une fois : « L’avion va bientôt atterrir… Tu caches tes larmes dans un sourire. J’avais quel âge… 3 ans à peine, et nous voilà tous les deux à Tlemcen », chante-t-il dans Je reviens, le titre qui clôt en beauté l’opus paru l’an dernier. Accueil chaleureux « J’ai fait comme quand j’étais gamin, confie-t-il au JDD, ici, dans ce Tlemcen redécouvert, capitale de l’art andalou en ­Algérie. J’ai touché les choses sur le papier pour les rendre réelles. » Et, comme un signe miraculeux, son désir s’est concrétisé pendant l’écriture de la chanson. Pour lui, c’était aussi l’occasion de renouer avec un passé qu’il décrit apaisé : « J’ai eu cette chance de grandir dans un environnement où, entre mes grands-parents, mes oncles et ma maman, il n’y a jamais eu de mots violents, de sensation de revanche, de sensation de haine, au contraire, la preuve que les communautés vivaient bien ensemble, en Algérie à l’époque. J’ai très envie d’y retourner… »