Patrick Bruel de retour en Algérie : "Je suis très très ému par ce voyage", dit-il sur RTL Patrick Bruel est retourné en Algérie et il se confie à RTL. Il avait quitté son pays natal à 3 ans en 1962. Patrick Bruel de retour en Algérie : "Je suis très très ému par ce voyage", dit-il sur RTL La rédaction de RTL publié le 05/02/2023 à 10:38 - mis à jour le 06/02/2023 à 10:01 Dans son dernier album, Encore une fois, Patrick Bruel livre une ode à son pays d'enfance, l'Algérie, dans le morceau Je reviens. Le chanteur de 63 ans a décidé de retourner sur sa terre natale, qu'il avait quittée à l'âge de 3 ans, en 1962. 60 ans plus tard, il partage cet émouvant retour au micro de RTL. Un voyage très important pour lui et pour sa mère qui l'accompagne. "Immense émotion, une double émotion. D'abord, l'émotion de revenir, de respirer les parfums d'une enfance dont je ne me souviens pas", confie le chanteur. "Et en même temps d'assister à l'émotion de ma mère qui revient sur sa terre natale et dans cette ville avec tous ses souvenirs. Je suis très très ému par ce voyage et nous sommes accueillis tellement merveilleusement. J'entends beaucoup : 'Bienvenue chez vous'", nous dit Patrick Bruel.