Les participants au CHAN impressionnés par une organisation parfaite L'Algérie gagne le coeur des Africains Cette compétition a été l'occasion de montrer aux yeux du monde, le vrai visage de la nouvelle Algérie: forte, moderne, tolérante et ouverte au monde. Le défi du chan relevé avec brioLe défi du chan relevé avec brio «Tahya El Djazaïr». Cette fois-ci ce n'est pas le président Tebboune qui le dit, mais l'ambassadeur de France en Algérie. Drapé du fanion de l'Equipe nationale, il prend fièrement la pose au stade Nelson Mandela de Baraki dans une photo avec pour légende un beau «Tahya El Djazaïr». Son homologue des Etats-Unis s'est, elle, affichée avec le maillot «Zellige» des Fennecs en compagnie de son mari. Ils ont immortalisé le moment avec un beau selfie qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ces images qui peuvent passer anodines témoignent de la grande réussite du championnat d'Afrique des nations (CHN 2022) qui s'est achevé, samedi soir à Alger. En effet, longtemps considéré comme une compétition de seconde zone, l'édition algérienne en a fait un événement d'envergure internationale. En témoigne le beau monde qui a garni les stades du pays durant ces trois semaines de compétition. Le président de la FIFa, Gianni Infantino était à la cérémonie d'ouverture. Celui de la CAF, Patrice Motsepe, a assisté de bout en bout au tournoi. Tout comme le petit- fils de Nelson Mandela, Zwelivelile. Entre- temps, des légendes du football africain se sont succédé, à l'instar de Samuel Eto et El Hadji Diouf. Toutes ces «guest-star» ont unanimement salué l'organisation parfaite qui a marqué ce tournoi. Mais elles n'étaient pas au bout de leurs surprises. L'Algérie a voulu une fin en apothéose pour cette compétition qui a marqué les esprits. La cérémonie de clôture a été digne des plus grands évènements sportifs internationaux, que l'on a pu voir ces dernières années. Le stade était rempli de fans passionnés, tous venus célébrer l'Afrique. La cérémonie était remplie de moments de divertissement, avec des performances musicales et des numéros de danse. Les artistes locaux et internationaux ont pris d'assaut la scène pour offrir aux fans une expérience inoubliable. Les supporteurs présents ont vibré avec des sonorités africaines entonnées par des stars internationales. Zaho, l'Algerino et le chanteur nigérian Ckay ont enchanté le public qui leur a bien rendu la pareille. Le stade Nelson Mandela nous a offert des images exceptionnelles avec 40 000 personnes qui chantent en choeur avec ces artistes. Les vidéos de ce spectacle ont déjà fait le «buzz». Les internautes du monde entier ont été ébahis par une telle ferveur. Que dire alors du feu d'artifice époustouflant, qui a illuminé le ciel d'Alger dans une pluie de couleurs. Les présents étaient heureux d'avoir participé à ce moment historique. Ils ont scandé en choeur «Tahya El Djazaïr»... La défaite en finale du Onze national face au Sénégal est donc presque passée inaperçue. Elle a en tout cas été vite digérée. Car, les Algériens considèrent que la plus grande victoire est celle de la réussite de l'organisation du Chan. Pour eux, cela a montré le vrai visage de la nouvelle Algérie: forte, moderne, tolérante et ouverte au monde. Ils sont, d'ailleurs, l'élément clé de ce grand succès. Unis comme un seul homme, ils ont tout fait pour que la compétition soit un exemple de réussite. Ce tournoi de football, réservé aux joueurs locaux, était un défi de taille pour le pays et les Algériens se sont montrés à la hauteur. Cela à travers des infrastructures qui n'ont rien à envier à ceux des pays développés, mais aussi un «fair play» sur et en dehors du terrain. Tous les clichés véhiculés sur le pays se sont éclipsés. Les supporters algériens ont démontré leur exemplarité en ne sifflant aucun hymne et en remplissant les stades avec enthousiasme. Leur contribution a été déterminante pour l'ambiance exceptionnelle qui régnait lors de chaque match. La CAF, la FIFA et les médias internationaux ont fait l'écho de ce 12 éme homme qui a fait vibrer les stades. Il a même volé la vedette au...jeu. Leur présence en masse a donné un véritable coup de boost aux joueurs et a contribué à leur performance sur le terrain. Les supporters algériens ont montré au monde entier leur amour pour le football et leur fierté d'être algériens. L'organisation réussie du Chan 2022 a également été saluée par les médias internationaux et les autres pays de la région. Cela démontre que l'Algérie est capable de relever les défis les plus complexes avec succès. Cela renforce l'image de l'Algérie en tant que vrai puissance capable d'organiser des événements de grande envergure. Les Algériens peuvent donc être fiers de leur contribution à cette réussite. Ils donnent donc rendez-vous pour la prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN 2025). Car, rien ne devrait empêcher l'Algérie de l'organiser. L'Algérie a gagné...l'Afrique! Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 11:00 | 06-02-2023 Share