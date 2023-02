Tebboune ordonne l’envoi immédiat d’équipes de secours en Turquie Par Rédaction Publié le 06 févr. 2023 à 13:2

Tebboune ordonne l’envoi immédiat d’équipes de secours en Turquie Par Rédaction Publié le 06 févr. 2023 à 13:29 Tebboune ordonne l’envoi immédiat d’équipes de secours en Turquie Le président de la République, Abdelmadjid Tebounne, a ordonné ce lundi l’envoi d’une équipe de protection civile en Turquie, afin de participer aux efforts de secours après un séisme dévastateur d’une magnitude de 7.8 qui a frappé le sud du pays. L’équipe est composée de 89 agents de la protection civile, de médecins et d’une équipe synotechnique qui arrivera en Turquie ce soir . Le ministre de l’Intérieur a supervisé, à l’Unité nationale de formation et d’intervention de la Protection civile, l’envoi de l’équipe de spécialistes. Notant également que quelques heures après le premier séisme la terre a à nouveau tremblé en Turquie, ce lundi. Il s’agit d’une réplique de magnitude 7,5, aussi puissante que la première, qui s’est produite près d’Ekinozu, dans le sud du pays. Il convient de rappeler que le bilan provisoire de ce séisme meurtrier, qui a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, passe à plus de 1800 morts, 912 morts en Turquie et 963 en Syrie. Les secousses, ressenties dans tout le sud-est de la Turquie, ont également été ressenties au Liban, en Irak et à Chypre.