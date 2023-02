Oran La forêt El Menzeh Canastel se dote d’une piste cyclable Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 06-02-2023, 11:00 Sportif dans l’âme et passionné de cyclisme, Norine Chouarfia, un natif d’Oran, s’est fait connaître en Algérie à travers ses défis fous de parcourir des milliers de kilomètres pour traverser le pays et rejoindre d’autres régions, mais aussi pour atteindre d’autres pays, à vélo ! Il n’agit pas seulement par passion de rouler sur les deux roues qu’il chérie tant, mais à chacun de ses parcours il a un message à faire passer. Un moyen de sensibilisation aux dangers de la route, le respect du code de la route et à la protection de l’environnement notamment. Sans oublier la pratique du sport pour une meilleure santé. Ce 10 février 2023, il ouvre un autre chapitre de défis en inaugurant une piste cyclable au niveau de la forêt de Canastel, au profit du grand public. En 2013, ce grand passionné de vélo a réalisé un premier long voyage à partir d’Oran vers la Saoura algérienne, d’une distance de 2 100 km (aller/retour), où il s’est rendu à Kerzaz (Béchar). Durant ce voyage, réalisé sur son VTT, il a été touché par l’aspect environnemental. C’est alors qu’il décide de renouveler l’expérience en se rendant en Tunisie en 2014 avec plus de 2 750 kilomètres (aller/retour) parcourus et en 2016, il décide de promouvoir les Jeux méditerranéens d’Oran en empruntant à nouveau son vélo pour se rendre en Turquie (10 000 km aller/retour). Cette fois-ci Norine Chouarfia compte réaliser un autre pari sans pour autant quitter sa ville natale, Oran. Il vient de réaliser un rêve, celui d’un projet d’une piste cyclable au niveau de la forêt El Menzeh de Canastel. Contacté, il nous explique que l’idée de base était d’obtenir des autorisations afin de consacrer des pistes cyclables à partir du front de mer en longeant toute la frange maritime jusqu’au complexe olympique, sur une longueur de 23,5 km. Même si, nous confie t-il, des accords de principe lui ont été donnés, la finalisation du projet n’est pas encore au bout du chemin. De nature optimiste et battante, notre interlocuteur ignore ce que veut dire baisser les bras. En attendant, il a pu obtenir l’accord des autorités locales afin de lui louer une petite parcelle au niveau de la forêt de Canastel où il a réalisé par ses propres moyens, une clôture et des aménagements afin d’y installer des vélos destinés à la location, encadrer par des moniteurs. L’un des objectifs de notre interlocuteur, vulgariser la pratique du vélo au profit du grand public, mais également à la gente féminine. «Lorsque le grand public verra souvent les femmes à vélo, cela deviendra naturel et les femmes n’auront pas à subir des regards désapprobateurs et ou des dérangements». Notre interlocuteur explique sa vision recherchée par son projet, «cette initiative permettra d’offrir aux visiteurs de l’espace forestier, une activité de détente et de loisirs et la sensibilisation du grand public sur son impact sur l’environnement, les aspects écologiques, sociaux et économiques». La forêt de Canastel compte 144 hectares avec plusieurs sentiers et des circuits. Pour son projet, Norine prévoit des groupes de 10 personnes et réaliser des parcours dans la forêt. «Tout dépend des personnes, certaines sont sportives et ont de l’endurance, et d’autres non. Je vais aller à leur rythme. Coacher les clients (es) et animer des sorties en leur compagnie». Pour l’heure son parc VTT compte 7 vélos, le but étant d’atteindre la centaine «il faut commencer petit, et évoluer progressivement», dit-il avec assurance. Amel Bentolba Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 06-02-2023, 11:00