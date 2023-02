El Tarf: Levée des contraintes pour 30 projets par A.Ouelaa Le wali d'El Tarf, Harfouche Benarar, en présen

El Tarf: Levée des contraintes pour 30 projets par A.Ouelaa Le wali d'El Tarf, Harfouche Benarar, en présence de Boussaha Redjam P/APW et du staff de l'exécutif a évoqué le développement de la région d'El Tarf dans tous les secteurs. Lors d'une conférence de presse tenue dimanche après-midi, il a été question des réalisations de l'année 2022 et celles à venir pour l'année 2023. Concernant l'année passée, le taux de consommation des crédits dans le sectoriel a atteint les 59% pour une autorisation de programme de l'ordre de 631 milliards de centimes. Concernant les opérations relatives aux PCD (plans de développement communaux), le taux de consommation des crédits a été de 100% pour 157 opérations d'un montant global de 128 milliards de centimes. Le programme sectoriel compte encore 42 opérations en cours. Dans le secteur de l'éducation, il a été relevé une nette amélioration dans la réalisation des cantines scolaires, avec un montant alloué à ces opérations de l'ordre de 35 millions de DA, et le renforcement du transport scolaire pour lequel une enveloppe de 3,7 milliards de centimes a été allouée. Par ailleurs, les infrastructures scolaires se sont renforcées par deux lycées et un CEM. Quant aux aides mobilisées pour le ramadhan, elles s'élèvent à 22 milliards de centimes et celles destinées à quatre mosquées se sont élevées à 600 millions de centimes. Dans le secteur des ressources en eau, ce sont 8 réservoirs d'eau qui ont été réalisés d'une capacité de 3000 m3 à El Kala, El Ayoun, Boutheldja et Oum Theboul. Les services concernés ont procédé à la réfection de 55 km de conduite. De même, six forages ont été réalisés pour un débit de 70 l/s et trois stations de relevage ont été réalisées à Asfour, Ben M'Hidi et Drean. Dans le secteur de l'énergie, 819 familles ont été raccordées au réseau électrique et 848 ont bénéficié du gaz de ville. Concernant l'environnement, il a été procédé à la réalisation d'un deuxième casier à Raml Soukh d'une capacité de 3700 m3. Un nouveau CET (centre d'enfouissement technique) sera bientôt lancé à Ben M'Hidi. Le secteur du tourisme va être renforcé par la création de quatre nouvelles zones d'extension touristique à Echatt, El Battah, Cap Rosa et la Messida. Dans le domaine de l'investissement, on fait état de la levée des contraintes pour 30 investisseurs qui vont générer 1800 emplois. Les zones d'ombres, au nombre de 129, ont bénéficié de plus de 6 milliards de da destinés à l'amélioration du quotidien de plus de 70.000 familles. Il s'agit du raccordement au réseau électrique, le gaz de ville, l'AEP et les aménagements. Enfin, des projets en souffrance seront relancés. Il s'agit du pôle universitaire, de l'échangeur de Drean et le Palais de la Culture.