SÉISME ET DÉSORDRE DU MONDE par Abdou BENABBOU Par impuissance, par attachement à la fatalité, ou peut-être par lassitude, nous aurons beau détourner nos yeux et nos pensées des drames qui surviennent chaque jour dans le monde, rien n'y fait. Leur persistance injecte dans nos cœurs et dans notre esprit, la conviction que nous ne parvenons pas à chasser l'ombre d'un cataclysme menaçant et annoncé à l'horizon. Nous ne pouvons nous épargner de faire lien entre des tremblements de terre qui emportent des milliers d'êtres, des naufrages en mer qui engloutissent femmes et enfants, des incendies qui ravagent des régions entières, des immeubles qui s'écroulent en ensevelissant des familles et la fatidique désespérance qui inonde le monde entier. Au fond du puits multidimensionnel des tragédies, l'existence perd ses repères pour que l'homme perde le profil de la prestance et de l'espérance. Perfide, vicieuse et presque dérangeante est la vitesse de plus en plus accélérée de la communication. Tout ce qui était lointain devient très proche. Les nouvelles qui nous parviennent chaque instant sont triées par on ne sait quel sortilège pour ne nous livrer que la noirceur des événements. Près de trois mille personnes sont mortes hier en un même instant en Turquie et en Syrie, victimes d'un terrifiant séisme auquel on ne peut donner un nom. Ce n'est pas le premier du genre et il ne sera pas le dernier. Sa colossale perfidie est identique aux tsunamis qui ont gravement torturé et hachuré l'âme du Sud-Est asiatique et du Japon. La nature en folie a tendance à graver aussi sa malédiction par les mises à feu calcinant, répétitives dans de multiples contrées. L'errance humaine ne concerne plus seulement que les victimes des guerres, mais elle devient aussi le tribut des damnés de pays les plus huppés. Nous autres, dans cette noirceur étranglante, nos sentiments sont mitigés, entre la tentation de prier pour une miséricorde et le besoin pressant de témoigner une solidarité spontanée contre le désordre généralisé du monde.