Des aides et des secouristes algériens sur place Par S.O. Brahim Publié le 06 févr. 2023 à 21:07 Des aides et des secouristes algériens sur place People search through rubble following an earthquake in Diyarbakir, Turkey February 6, 2023. REUTERS/Sertac Kayar L’Algérie a exprimé sa solidarité avec les peuples turc et syrien suite à ce séisme dévastateur qui a frappé des régions des deux pays. « Suite au séisme dévastateur qui a frappé ce matin des régions du sud de la République de Turquie et du nord de la République arabe syrienne, causant des pertes considérables en vies humaines, en biens et en infrastructures, l’Algérie présente ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’aux gouvernements et peuples de ces deux pays frères », a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public ce lundi. « Tout en partageant la douleur de cette catastrophe douloureuse avec ses frères en République de Turquie et en République arabe syrienne, l’Algérie exprime sa pleine solidarité avec ces deux pays frères et exprime le vœu qu’ils puissent dépasser cette épreuve avec beaucoup de patience, de détermination et de persévérance », ajoute le communiqué. L’Algérie a envoyé ses premières aides à la Turquie. Sur ordre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, a supervisé le départ d’un premier groupe d’éléments de la Protection civile vers la Turquie, afin de prendre part aux opérations de secours et de recherches. Le groupe est composé de 89 éléments, de médecins et d’une brigade cynotechnique, précise un communiqué du ministère de l’Intérieur. Le président de la République suit personnellement l’opération, a indiqué le ministre, rappelant les longues traditions de l’Algérie en matière de solidarité internationale, notamment lorsqu’il s’agit de faire face aux catastrophes naturelles. Selon le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, aucun ressortissant algérien ne figurait pour le moment parmi les victimes de ce puissant séisme. Le ministère annonce que ses services suivent de près la situation des membres de la communauté algérienne présente dans ces deux pays à travers la cellule de crise créée à cet effet ». Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que cette cellule travaille en « pleine coordination avec les ambassades d’Algérie à Damas et Ankara et son consulat général à Istanbul ». Le ministère tient à rassurer qu’aucune victime ou blessé n’a été signalé jusqu’à présent parmi les membres de notre communauté algérienne dans ces deux pays. Le ministère appelle également les ressortissants algériens à « rester en contact permanent avec les services de nos ambassades à Ankara et à Damas, ainsi qu’avec les services du consulat général d’Algérie à Istanbul, à travers les numéros de téléphone suivants ». Ministère des Affaires étrangères (Alger) : Numéro vert : +213 21 50 45 00