Les cascades gelées d'Ain Abderrahmane, attraction spectaculaire durant l'hiver Les chutes d'eau des cascad

Les cascades gelées d'Ain Abderrahmane, attraction spectaculaire durant l'hiver Les chutes d'eau des cascades d'Ain Abderrahmane, dans la commune de Hidoussa (wilaya de Batna), figées par les basses températures durant l'hiver, attirent de nombreux visiteurs, éblouis par un tel paysage, donnant la sensation que le temps s'est figé. Le températures pouvant chuter jusqu'à moins 8 degrés C dans cette partie de la wilaya, connue pour son froid glacial durant l'hiver, font que les eaux des cascades Ain Abderrahmane, en provenance de Djebel Rafaa qui culmine à 2178 m d'altitude, forment un mur de glace de quatre mètres et la givre crée un rideau féérique qui, sur un fond de verdure, offre une vue inégalable. Le site naturel d'Ain Abderrahmane, traversé par la route nationale (RN) 77 reliant Batna à Sétif, attire la curiosité des voyageurs et usagers, qui n'hésitent pas à s'arrêter pour prendre des photos devant les cascades, qui ont fait la réputation de cette commune, plus précisément la région de R'haouat, connue pour ses vergers de pommiers et d'amandiers ainsi que par son moulin de pierres actionné par les eaux de la rivière La commune de Hidoussa est située à 27 km au sud-ouest de Batna. On y accède dès la sortie sud de Batna, une fois arrivé à la région de Tafrent, au niveau de Ain Oueltachen. Il faudra ensuite emprunter le chemin communal récemment réhabilité, reliant la commune de Hidoussa à Taxlent via Markounda sur 3 km. - Révélée par les internautes...la région assaillie par les visiteurs La beauté saisissante de cette région, évoquée sur de nombreuses pages d'internautes, a suscité l'intérêt de nombreuses personnes qui n'ont pas hésité à se déplacer de plusieurs wilayas, notamment de Biskra et du Sud, pour profiter de la splendeur de la région. A l'exemple des élèves, enseignants et responsables de l'école primaire Saad Baghouzi, commune de Guemar, dans la wilaya d'El Oued, qui s'y sont rendus pour faire une randonnée et découvrir la région de Hidoussa. Le directeur de l'école, Mohamed Abdelbasset Bennacer, a fait part de leur émerveillement, expliquant que la randonnée à Hidoussa a été organisée pour permettre aux élèves d'admirer les paysages de la région, et à beaucoup d'entre eux, de voir la neige pour la première fois. C'est le cas de Soundous, Nour, Sarah et Ali, visiblement émus par le charme du panorama. Sur place, les visiteurs écoutent avec attention les explications de Noureddine Dib, président du bureau communal de l'association du tourisme, qui révèle que les eaux d'Ain Abderrahmane sont sacrées pour les familles de la région, qui les ont de tout temps exploitées, notamment pour l'irrigation des vergers de pommiers. Selon le guide touristique, les cascades gelées d'Ain Abderrahmane ont commencé la saison passée à attirer les visiteurs grâce aux réseaux sociaux, qui ont fait la notoriété de Hidoussa.