François Hollande dévoile le montant exorbitant de sa retraite : les internautes scandalisés Article de Léah K

Article de Léah Kreimerman • Hier à 11:54

François Hollande dévoile le montant exorbitant de sa retraite : les internautes scandalisés

La veille de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'ancien président de la République était reçu au micro d'Apolline de Malherbe. Lors de l'interview retranscrite en simultanée sur RMC et BFMTV, le politique revient sur le sujet. Ce dernier dévoile la somme de sa pension de retraite, sous le choc, les internautes enflamme la toile. François Hollande s'exprime sur la réforme des retraites Vendredi dernier, François Hollande se rendait à l'Élysée, pour s'entretenir avec Emmanuel Macron. Un "devoir" qu'il prend à cœur, face aux vives tensions suscitées la réforme des retraites. Lors de l'entretien, la journaliste Apolline de Malherbe l'interroge sur le projet de loi qui fait débat dans l'hexagone. L'occasion pour le politique de donner son opinion sur le sujet qui divise tant. Si ce dernier ne se montre pas complètement en accord avec Emmanuel Macron, une séquence particulière de l'interview provoque de vives réactions de la part des auditeurs, sur les réseaux sociaux. À la fin de l'émission, François Hollande dévoile la somme qu'il touche pour sa retraite, loin de passer inaperçue… "J'ai des revenus de 11 000 à 12 000 euros" Si l'ancien président de la République justifie avoir renoncé à certains revenus, "j'ai donné tous les revenus (…) je ne siège pas au Conseil Constitutionnel, je me suis donc privé à juste raison", affirme-t-il en direct. "J'ai une retraite pour la cour des comptes, d'à peu près 4000 euros. Et le reste, une retraite parlementaire, ce qui fait que j'ai des revenus de 11 à 12000 euros", poursuit-il. S'il dit avoir "tout mis sur la table", le montant de la rémunération choque les internautes. "Écoutez ce parasite de François Hollande qui explique tranquillement qu'il touche 11 000 balles de retraite par mois", "mais qu'il se taise", peut-on lire dans les commentaires sur Twitter.