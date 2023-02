Sénégal : El-Hadji Diouf veut la CAN et même la Coupe du monde en Algérie ! Article de Julien Pedebos • Hier à 12:00 5 commentaires Alors que l'Algérie vient d'organiser brillamment le CHAN, certains imaginent un événement encore plus grand organisé dans le pays. El-Hadji Diouf El-Hadji Diouf © Icon Sport Alors que l'Algérie vient d'organiser brillamment le CHAN, certains imaginent un événement encore plus grand organisé dans le pays. Même si la déception est grande du côté de l'Algérie après la défaite en finale du CHAN face au Sénégal, la consolation vient de la remarquable organisation de la compétition. Les retours sur le sujet sont très bons et laissent d'ailleurs à penser que l'Algérie aurait marqué de gros points pour le futur pour l'organisation de futures compétitions. Vidéo associée: CHAN - En maîtrise, le Sénégal défiera l'Algérie en finale ! (Dailymotion) D'autant plus que l'Algérie reçoit le soutien de personnalités marquantes du football africain. Dans des propos diffusés par Ennahar, El-Hadji Diouf, gloire du football sénégalais, a affiché son soutien total à l'Algérie en estimant que le pays peut prétendre à organiser la CAN mais également la Coupe du monde ! « Je le dis et je le redis : l'Algérie peut même organiser une Coupe du monde ! Organiser une CAN sera aujourd'hui une formalité, ce qui est normal. Un grand pays comme l'Algérie doit faire beaucoup d'évènements pour sa jeunesse. »