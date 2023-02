Elle a importé 1,3 million de tonnes de blé russe en 2022 L'Algérie renfloue ses greniers L'Algérie entend tirer profit de l'expérience russe dans le domaine de la culture céréalière. Le pays ambitionne de devenir exportateurLe pays ambitionne de devenir exportateur L'Algérie qui importe le blé, veut devenir exportatrice de ce produit alimentaire stratégique. Le professeur Farid Benyahia, expert en économie politique, a déclaré que «l'Algérie veut faire de la Russie un allié stratégique pour lui fournir du blé. L'Algérie pourrait devenir un exportateur de blé d'ici 10 ans, surtout si les entreprises chinoises ou des pays du Golfe investissent avec elle», a-t-il annoncé. Mais avant de passer d'un pays importateur à un pays exportateur, les experts du secteur agricole recommandent une refonte profonde du secteur agricole en général et de la filière céréalière en particulier. Ce n'est pas chose impossible, il suffit de mobiliser le potentiel humain et les moyens techniques à même d'opérer cette transition et devenir un pays exportateur, par excellence, du blé. Pour ce faire, il va falloir s'assurer des stocks dont l'Algérie a besoin pour garantir sa sécurité alimentaire et faire face à la crise alimentaire qui menace le monde à l'aune de la guerre qui se déroule en Ukraine. Il faut dire que l'année 2022 était l'année de l'importation du blé russe, tous azimuts. Contrairement aux années précédentes, où le blé français et des autres pays avaient une présence considérable dans le canevas des importations. L'Algérie a importé à raison de 1,3 million de tonnes de blé russe, c'est un chiffre important au vu des volumes que l'Algérie importait durant les années précédentes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu une hausse de 290% en 2022 par rapport à 2021. Cela est criard comme chiffre, qui renseigne sur une hausse exponentielle des importations de blé russe, durant l'année 2022. Il faut rappeler que le pays dépendait des blés français et allemand, pendant plus de 10 années. La directrice du département analytique de l'Union céréalière russe, Elena Tiourina, a déclaré que «Moscou pourrait livrer à l'Algérie jusqu'à 3,5 millions de tonnes de blé. La Russie peut ainsi assurer plus de 40% des importations algériennes de blé de meunerie en 2023», a-t-elle mentionné. Les relations algéro-russes se développent d'une manière rapide et s'approfondissent de plus en plus. Cette évolution dans les rapports entre l'Algérie et la Russie est en passe de se transformer en une alliance stratégique qui va permettre à l'Algérie de tirer profit de l'expérience russe dans le domaine des céréales. C'est dans cette perspective que l'Algérie veut aller vers une nouvelle stratégie agricole, en se dotant des techniques et des moyens afin de développer la filière céréalière et devenir l'un des plus grands producteurs et exportateurs de blé. L'Algérie s'est toujours axée sur la démarche consistant à diversifier ses importations de blé. C'est ce qui explique sa disponibilité à coopérer avec les Russes et les Américains dans un domaine sensible et stratégique, à savoir la sécurité alimentaire. Pour le moment, l'Algérie gère le stockage de son blé en recourant à la stratégie consistant à diversifier ses fournisseurs. Cette démarche lui a permis d'administrer les trois années de pandémie de coronavirus et de ne pas subir les fatras de la crise alimentaire et du manque drastique des céréales et dérivés. Le directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic), Nasreddine Messaoudi, a déclaré que «l'Algérie vise la diversification maximum de ses sources d'approvisionnement en blé auprès de 18 pays», a-t-il affirmé. Expliquant cette action, visant la diversification des fournisseurs, soulignant que cela «s'impose de facto du contexte de forte volatilité et de haut niveau des prix du blé». Une chose est sûre, l'Algérie est en train de bien gérer ce volet sensible et stratégique qui relève de sa souveraineté nationale, à savoir la sécurité alimentaire. Cette démarche est en train de prendre l'allure d'un mode opératoire qui finira par enclencher un nouveau processus visant à inverser la tendance, c'est-à-dire passer à une nouvelle étape, celle de devenir exportateur de céréales. Hocine NEFFAHHocine NEFFAH 00:00 | 08-02-2023 Share