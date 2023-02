Le séisme, la solidarité et la manifeste contradiction par Abdou BENABBOU Un formidable élan de solidarité m

Le séisme, la solidarité et la manifeste contradiction par Abdou BENABBOU Un formidable élan de solidarité mondiale s'est ébranlé après le séisme survenu en Turquie et en Syrie. Plus de 49 Etats de bords politiques différents, parfois opposés, se sont engagés à apporter leurs aides en argent, en provisions alimentaires, en envois de secouristes et en personnel médical. Cette large spontanéité humanitaire n'échappe cependant pas à un constat contradictoire notoire entre un magistral appel du cœur pour sauver et soutenir des vies humaines et le grabuge guerrier nourri et alimenté en permanence dans diverses contrées du monde. La contradiction est que la majorité des sauveurs qui retrouvent en cette circonstance dramatique un humanisme spontané sont aussi acteurs dans des conflits armés. Comme si la vie et la mort avaient des poids et des mesures dissociables pour définir l'humanité. Là on alimente la mort et ici on se forge une noblesse d'âme pour affronter la catastrophe et le drame. Curieuse conception que ce bicéphalisme des élans. Et on dit que l'homme ne naît pas mauvais. Ce qui est morbide est cet écartèlement tapi au fond de l'être qu'il est. L'aide remarquable apportée par ces Etats n'est certainement pas due à un opportunisme quelconque où le calcul et la stratégie géopolitique auraient un beau rôle. Bien que l'on remarque un penchant solidaire plus marqué pour la Turquie que celui manifesté pour la Syrie, il n'est pas permis de douter de la noblesse de leur aide. Sans doute a-t-on cru que les inflexions conflictuelles syriennes ne permettaient qu'une relative solidarité. Sans doute aussi que le nerf des idéologies qui forgent les existences ne serait pas à dédaigner. Les jugements humains sont ainsi. Ils n'ont pas de couleurs ni de bases unies pour comprendre et démailler les contradictions que les hommes ont en eux. Disponibles pour donner la mort et disposés à nourrir la vie. On imagine alors le bonheur du monde si ce nœud gordien était une bonne fois pour toutes tranché pour que le grand cœur apaisé des hommes prenne le dessus sur leurs esprits étroits.