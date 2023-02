Nouvelle d'Annaba

Annaba Assainissement des terres agricoles : Le wali fait preuve de rigueur ANNABA Assainissement des terres agricoles : Le wali fait preuve de rigueur BY LA RÉDACTION 7 FÉVRIER 2023 0 Par : I.N Une réunion de travail a été tenue dans le siège de la wilaya d'Annaba, dans la journée... READ MORE Gestion innovante des déchets ménagers : Annaba abrite une rencontre nationale ANNABA Gestion innovante des déchets ménagers : Annaba abrite une rencontre nationale BY LA RÉDACTION 6 FÉVRIER 2023 0 Par : M. L. Dans le cadre du projet P3A (Programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association avec... READ MORE Cite Sidi Salem : Un vieil homme chargé par une vache en furie ANNABA Cite Sidi Salem : Un vieil homme chargé par une vache en furie BY LA RÉDACTION 6 FÉVRIER 2023 0 Par : Amar Ait Bara Une vache errante en furie et, probablement enragée, appartenant à un particulier, dont l’identité n’a pas... READ MORE Rencontre wali-Exécutif de l’APC : Des propositions de projets pour 160 milliards ANNABA Rencontre wali-Exécutif de l’APC : Des propositions de projets pour 160 milliards BY LA RÉDACTION 6 FÉVRIER 2023 0 Par : Amar Ait Bara Une réunion très restreinte a été organisée, mercredi dernier, au niveau du siège de la wilaya ;... READ MORE Rareté du lait subventionné à Annaba : Un déficit journalier de 60.000 sachets enregistré ANNABA Rareté du lait subventionné à Annaba : Un déficit journalier de 60.000 sachets enregistré BY LA RÉDACTION 6 FÉVRIER 2023 0 Par : A.Ighil Le marché de lait dans la wilaya d’Annaba enregistre un important déficit, ce qui affecte sensiblement... READ MORE Grogne des travailleurs de l’aéroport Rabah Bitat : Le syndicat interpelle le directeur régional de l’EGSA ANNABA Grogne des travailleurs de l’aéroport Rabah Bitat : Le syndicat interpelle le directeur régional de l’EGSA BY LA RÉDACTION 6 FÉVRIER 2023 0 Par : A.Ighil Un vent de contestation souffle parmi les travailleurs de l’aéroport Rabat Bitat. En effet, la décision... READ MORE Manque de produits à forte demande : Une pénurie annonciatrice d’augmentation des prix ANNABA Manque de produits à forte demande : Une pénurie annonciatrice d’augmentation des prix BY LA RÉDACTION 5 FÉVRIER 2023 0 Par : Amar Ait Bara Comme à l’accoutumée et, à l’orée de chaque ramadhan, certains produits à forte demande se font... READ MORE Association des enfants autistes Les Dauphins : Un nouveau siège octroyé provisoirement ANNABA Association « les Dauphins » pour les enfants autistes : Les parents saisissent les autorités BY LA RÉDACTION 5 FÉVRIER 2023 0 Par : Amar Ait Bara Le problème de l’association « les Dauphins d’Hippone » des enfants autistes, avec le P/APC, a fait couler... READ MORE ANNABA « Annaba ville propre » : De nombreux problèmes professionnels résolus BY LA RÉDACTION 5 FÉVRIER 2023 0 Par : Amar Ait Bara Une réunion de travail a eu lieu mercredi dernier, au niveau du siège de cet... READ MORE Traitement des déchets hospitaliers : Un entrepreneur local crie au sabotage ! ANNABA Traitement des déchets hospitaliers : Un entrepreneur local crie au sabotage ! BY LA RÉDACTION 5 FÉVRIER 2023 0 Par : R.C L’Algérie commence depuis quelques temps à s’investir sérieusement dans la préservation et la protection de l’environnement à... READ MORE