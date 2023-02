Sécurité alimentaire Avons-nous gagné le pari? «Les conditions de la réalisation de la sécurité alimentaire é

Sécurité alimentaire Avons-nous gagné le pari? «Les conditions de la réalisation de la sécurité alimentaire étaient réunies, notamment la volonté politique et la détermination pour gagner ce pari.» Pour le président de l’APN, Brahim Boughali, l’Algérie a les moyens de relever le défiPour le président de l’APN, Brahim Boughali, l’Algérie a les moyens de relever le défi Confirmant les avancées issues des actions de réformes et des politiques publiques mises en place, pour le redressement économique du pays, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a affirmé, mardi, que «les conditions de la réalisation de la sécurité alimentaire étaient réunies, notamment la volonté politique et la détermination pour gagner ce pari, outre la disponibilité de la ressource humaine capable de relever le défi». Résultats d‘un travail colossal de coordination et de restructuration des secteurs des plus stratégiques, celui de l'agriculture entre dans une phase de valorisation et de réorientation qui ont engendré une nouvelle dynamique à même de répondre aux besoins nationaux et de consolider les résultats inédits inscrits dans le secteur des exportations. Il faut dire qu'en l'espace de deux années, le secteur est passé par plusieurs étapes déterminantes. Du constat de l'état des lieux, et de l'évaluation des failles et des dysfonctionnements, aux résultats concrets des réformes, en passant par les séances de concertations et de dialogue avec les principaux acteurs, le secteur répond désormais à une stratégie basée en substance sur l'amélioration des rendements, la décentralisation de l'administration, et la mise en place d'une feuille de route, essentiellement édifiée sur le principe de la diversification des filières. À ce titre, le même responsable a mis en avant «l'intérêt particulier accordé au secteur agricole et à la sécurité alimentaire, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a placé ce secteur parmi les priorités, ce qui nous a permis de réaliser un bon niveau de production, de réduire la facture d'importation et de drainer des devises». Cela, il va sans dire, qu'en dépit des circonstances et la conjoncture difficile qu' a connue le pays durant cette période, la détermination des pouvoirs publics, et la prise de conscience de l'ampleur des défis à relever ont permis de surmonter tous les obstacles engendrés par la crise sanitaire, les perturbations des marchés internationaux, et la hausse des prix des matières premières. L'objectif étant d'installer de nouveaux paradigmes de fonctionnement, dont les résultats sont incontestables aujourd'hui. Ces derniers reflètent la pertinence des directions adoptées par l'État pour permettre au secteur de connaître un nouvel essor. Cela d'autant plus que malgré les difficultés, de nouvelles opportunités de développement et de croissance à saisir se profilent dans un nouvel ordre économique mondial. C'est dans cette optique que l'‘imiportance de l'autosuffisance alimentaire, et du développement de l'activité des exportations, se présentent certes, comme des défis incontournables, mais il n'en demeure pas moins, que ce sont également des accélérateurs pour un repositionnement économique important et déterminant pour la nouvelle Algérie. En somme, cette phase de restructuration arrivée au stade des concrétisations, annonce l'émergence d'une nouvelle ère, où le secteur de l'agriculture se constitue comme un réel vecteur du développement de l'économie nationale. C'est ce qu'a confirmé le président de l'APN, précisant que «ce qui a été réalisé en peu de temps grâce à un climat juridique, politique et financier adéquat permet de promouvoir la production pour garantir l'autosuffisance et exporter les produits dans le cadre de la création de ressources alternatives à la rente pétrolière». Ali AMZALAli AMZAL 00:00 | 09-02-2023 Share