Quelques jours après la fin du CHAN-2022 Bougherra fait son bilan Placeholder MOHAMED BOUCHAMA PUBLIÉ 09-02-20

C'est une première à mettre à l'actif du professionnalisme de Madjid Bougherra. La FAF a rendu hier hommage aux membres du staff technique de l'EN A', vice-championne d'Afrique des Nations, et a publié le bilan que le sélectionneur a dressé juste après le tournoi. Chiffres à l'appui, l'entraîneur national des locaux a apporté les éclairages nécessaires à tout ce qu'il a entrepris depuis sa nomination en mai 2021 suite à son détachement de la sélection drivée par Djamel Belmadi. Depuis, en effet, le 17 juin 2021 jusqu'au 4 févier dernier, la sélection algérienne a disputé 31 rencontres dont 19 à titre amical. Elle a récolté 21 victoires, perdu 2 matches et concédé 8 nuls. Son attaque a inscrit 57 buts (1,8 but par match) et la défense en a encaissé 14 (0,5 but par match). L'équipe a réalisé un pourcentage de 67,7% de victoires et 93,5% de défaites. Selon le bilan présenté, la meilleure phase que la sélection de Bougherra a traversée fut celle de l'année 2021 où elle a disputé 11 rencontres, gagné 8, perdu 1 et fait 2 nuls. Sur cette moitié de l'année (juin-décembre), l'équipe a inscrit 27 buts, soit une moyenne de 2,5 buts par match (72,7% de réussite) contre 9 buts encaissés (0,8 but par match) et 90,9% de matches invaincus. Sur le nombre de matches joués cette année-là, six comptaient pour l'Arab Cup Fifa (4 victoires et deux nuls, 19 buts marqués et 4 encaissés). Il faut juste souligner que l'effectif qui a disputé la Coupe arabe était composé de seulement sept locaux et seuls trois (Abdelaoui, Mrezigue, Draoui) ont disputé le CHAN-2022. Titraoui, Zerrouki, Bouguerra (PAC) et Medjadel (O Médéa) ont pris part à ladite compétition et ont disparu depuis des listes de Bougherra alors que Sayoud a quitté le championnat d'Algérie pour rejoindre un club saoudien. Par contre, l'année 2022 a été consacrée essentiellement à la préparation avec treize rencontres amicales durant lesquelles les camarades de Kendouci ont remporté 8 matches, perdu un et fait 2 nuls signant 21 buts (1,6 par match) et encaissant 5 autres (0,4). Quant à l'an 2023, il a été consacré aux matches du CHAN (7 au total) en sus d'une joute amicale contre le Ghana avec un bilan de 5 victoires et deux nuls, neuf buts marqués et zéro encaissé. Un bilan qui concourait logiquement à un sacre sans que personne n'ait crié au scandale. Pourtant, le sort en a décidé autrement. M. B.
MOHAMED BOUCHAMA PUBLIÉ 09-02-2023, 11:00