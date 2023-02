Urgence ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 09-02-2023, 11:00 Trop, c’est trop ! Le plastique est en train d’ino

Urgence ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 09-02-2023, 11:00 Trop, c’est trop ! Le plastique est en train d’inonder nos terres, nos bois, nos plages et nos oasis et cette présence malfaisante fait mal au paysage et à la nature. Cette matière ne disparaîtra pas avant 150 ans ! Autant dire que nous allons laisser à nos enfants une Algérie sale et enlaidie par le plastique. Les opérations de sensibilisation n’ayant rien donné, il faut nécessairement passer à des actions extrêmes pour briser cette lente agonie de la nature. Il faut carrément interdire le sachet en plastique et ne pas refaire la même erreur que pour les sacs noirs, interdits pour les produits alimentaires et qu’on retrouve pourtant chez les boulangers, les bouchers, etc. Évidemment, pour les producteurs, c’est une mauvaise affaire mais il existe des formules de reconversion. Ils ne peuvent continuer à polluer tout un pays ! Quant au consommateur, il aura le choix entre le sachet en papier, le filet ou le couffin traditionnel. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 09-02-2023, 11:00