Apprendre à vivre autrement par Abdou BENABBOU Par ignorance et insuffisamment informés, d'aucuns croient q

Apprendre à vivre autrement par Abdou BENABBOU Par ignorance et insuffisamment informés, d'aucuns croient que le sujet de l'écologie est une histoire de poubelles et d'ordures ménagères à ramasser. On a toujours déduit que face aux catastrophes naturelles, on ne doit garder que la résilience et quand les malheurs et les drames sont subis par les autres, il suffirait de baisser la tête et fermer les yeux et laisser passer les énormes tambourinements néfastes de la nature. Mais l'espèce humaine est de plus en plus présente avec ses huit milliards d'âmes au cœur des tsunamis, des tremblements de terre, des typhons, des ouragans, de inondations qui se répètent et se multiplient. La nature a toujours prouvé qu'elle restera invaincue. Depuis la nuit des temps, elle a anéanti et fait disparaitre des espèces vivantes entières et des signes démontrent que l'homme est dans l'œil du cyclone. On ne fait peut-être pas trop attention à une mue profonde des cultures humaines qui oblige les vivants à apprendre à vivre autrement. Les comportements traduits à la légère en effets de mode ont des significations autrement plus profondes pour témoigner d'un bouleversement auquel on ne prête qu'une faible attention. La nouvelle révolution à laquelle nous soumettent les creusés de la nature se retrouve jusque dans nos assiettes et dans notre alimentation et transforme même les us et les règles de la portée des vêtements. Peu à peu, on ne se vêt plus par l'achat d'habits, mais on commence à lui préférer la location. Puérile détail en apparence mis sur le compte d'un pénible coût de la vie, mais qui en réalité indique l'annonce d'un lent début du naufrage humain. D'autres multitudes détails dans les faits et gestes quotidiens paraissent anodins alors qu'ils sont les indicateurs de l'entame d'un autre séisme particulier qui touche les cultures humaines et les mentalités. On recommande avec insistance de lutter contre la nature. On devrait finalement comprendre que pour la sauvegarde de la race humaine, il est impératif qu'elle se prémunisse d'elle-même pour ne pas connaitre le sort des espèces disparues.