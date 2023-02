Le projet a été dégelé Annaba aura sa grande mosquée Resté en berne pendant des années, le projet de la grand

Le projet a été dégelé Annaba aura sa grande mosquée Resté en berne pendant des années, le projet de la grande mosquée d’Annaba semble enfin renaître de ses cendres. Le projet a été gelé depuis 2014Le projet a été gelé depuis 2014 Après avoir «hiberné» des années durant, le projet de la superstructure, vient de bénéficier d'une décision de levée de gel. L'annonce a été faite par Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba qui, lors, d'une réunion consacrée au projet, a décidé de le confier à la direction des équipements publics (DEP), en remplacement de la Duac (direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction) d'Annaba. Au cours de cette rencontre, le chef de l'exécutif a fait savoir qu'un nouveau bureau d'études et de suivi sera désigné. Une décision intervenu, après le refus de l'achèvement de l'étude du projet, par un premier bureau d'études. Ce dernier qui s'est uniquement, occupé de l'étude de l'aspect architectural du projet. Après la finalisation de l'étude, une entreprise sera désignée pour la réalisation du projet. Des travaux qui seront lancés au cours du deuxième trimestre de 2023. D'ailleurs, les préparatifs devant permettre le lancement de l'opération, ont, d'ores et déjà été entamés. Gelée en 2014 pour des raisons financières, la grande mosquée d'Annaba sera relancée, pour un investissement estimé à un (1) milliard de dinars. La nouvelle largement répandue, a suscité une grande satisfaction au sein des habitants, pour qui cette mosquée constitue un acquis religieux de toute la région. D'une capacité de 12 000 fidèles, la grande mosquée de La Coquette sera implantée à la localité de Boukhadra 3, dans la commune d'El Bouni sur une superficie de 24 000 m2. Le projet sera conçu selon le style mauresque et comprendra des salles de prière, une Maison de la fetwa, une école coranique, une salle de conférences de 2 000 places. Seront également réalisées deux bibliothèques d'autres structures de service, dont un parking entre autres. La levée du gel sur ce projet d'envergure reflète la détermination des autorités locales, a vouloir faire d'Annaba, la wilaya aux mille vocations. En effet, outre sa vocation touristique, de nature, industrielle par excellence, Annaba aspire afin à devenir un pôle religieux de choix. Des atouts qui reposent sur le potentiel dont dispose cette wilaya millénaire de par son histoire. Si la conception architecturale de la grande mosquée d'Annaba, venait à être réalisée et correspondre à l'image de la maquette exposée au siège de la wilaya, les Annabis croiront désormais aux contes de fées, puisque le rêve devient réalité et pourront, du coup, prier dans cette nouvelle grande mosquée, pour la levée du gel sur l'autre projet, et non des moindres, le tramway en l'occurrence. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 12-02-2023 Share