Annaba Le secteur de l'éducation se renforce Comme de coutume, les autorités locales de la wilaya d'Annaba, ont d'ores et déjà entamé les préparatifs de l'année scolaire 2023/2024. Une année qui sera marquée par le renforcement du parc de l'Éducation nationale, par de nouvelles infrastructures scolaires, devant être mises à la disposition des élèves, dès la prochaine année. Dans ce cadre, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, a initié une série d'inspections aux différents chantiers de réalisation de projets dédiés à ce secteur. Une démarche devant mettre la pression aux chargés de la réalisation de ces projets. Ces derniers se sont, notons-le, engagés devant le wali de livrer les projets dans les délais fixés. Puisque, le chef de l'exécutif a, le long de son inspection, insisté sur le respect des délais et les normes de réalisation. Tout en espérant que ses engagements soient respectés, le wali a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour sillonner les chantiers. Ces derniers consistent en la réalisation d'un groupe scolaire «D», dans la localité de Boukhadra, dans la commune d'El Bouni. À Bouzaâroura autre localité relevant de la même commune,il s'est enquis du taux d'avancement des travaux de réalisation de neuf classes, du groupe scolaire C1, ainsi qu' un (1) CEM K5/200. Pour le commis de l'État, le renforcement du secteur, avec la réalisation de nouvelles structures d'éducation, doit se focaliser sur l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves et l'environnement entourant les établissements scolaires. C'est pourquoi, le responsable a mis l'accent sur l'obligation d'achèvement des cantines scolaires et le chauffage. De même pour, l'aménagement externe et l'éclairage public. À cet effet, le wali a donné instruction d'achèver les travaux d'aménagement externe qui, selon lui, ne doivent pas être négligés. En attendant l'achèvement d'autres projets en cours de réalisation dans d'autres communes de la wilaya, il est utile de souligner que, la mise en service de ces structures d'éducation aura un impact capital pour les élèves des localités de Boukhadra et Bouzaâroura. Cela va réduire les contraintes en même temps, du déplacement et de la surcharge des classes. Pour rappel, le secteur de l'éducation dans la wilaya s'est renforcé au cours de l'année scolaire 2022/2023, par la réalisation de huit nouveaux établissements scolaires, dont deux lycées au niveau de la commune de Séraïdi, deux lycées à la commune d'Annaba ainsi qu'un CEM et une école primaire dans la commune de Berrahal et Annaba, portant ainsi le nombre des établissements dans la wilaya à 394 écoles à travers les 12 communes. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 12-02-2023 Share