SEISME EN SYRIE Bachar Al Assad rend un vibrant hommage aux Algériens Placeholder LSA PUBLIÉ 10-02-2023, 14:14

SEISME EN SYRIE Bachar Al Assad rend un vibrant hommage aux Algériens PUBLIÉ 10-02-2023, 14:14 Le président syrien Bachar al-Assad qui visitait les régions dévastées par le séisme de lundi dernier, a tenu à rencontrer les secouristes algériens de la protection civile et, à travers eux, à rendre hommage à l'Algérie : "On ne les sent pas venus de loin. On sent qu'ils sont venus du cœur de la Syrie pour rendre les Syriens heureux". Le président syrien a déclaré que "l'Algérie est dans notre conscience pour nous en tant que génération, comme elle l'a été pour les générations précédentes." Bachar Al Assad a rappelé que la "Syrie s'est tenue aux côtés de l'Algérie pendant sa révolution." " Un sentiment authentique et sincère envers chaque citoyen algérien " "Nous sommes de la génération qui a grandi dans les écoles et nous savons que l'Algérie est le pays d'un million de martyrs." a-t-il poursuivi. Bachar al-Assad a poursuivi : «nous n'avons pas senti qu'ils venaient d'un pays lointain, nous avons senti que les Algériens venaient du cœur de la Syrie pour rendre les Syriens heureux. C'est le sentiment authentique et sincère que nous ressentons envers chaque citoyen algérien"