Le coup de bill’art du soir Le rêve de Patrick Bruel devenu réalité Placeholder KADER BAKOU PUBLIÉ 12-02-2023,

Le coup de bill'art du soir Le rêve de Patrick Bruel devenu réalité KADER BAKOU PUBLIÉ 12-02-2023, 11:00 Un enfant qui quitte son pays natal à l'âge de trois ans garde-t-il des souvenirs de ce pays ? Patrick Bruel, qui a vu le jour sous le soleil de l'Algérie le 14 mai 1959, à Tlemcen, est parti en France avec sa famille, en 1962. Il connaît et imaginait l'Algérie, surtout, à travers les récits de sa mère Augusta qui était institutrice à Tlemcen. Depuis ce temps-là, il n'est plus revenu au pays natal jusqu'à ce mois de février. Mais le rêve de revoir l'Algérie, en réalité, tout le temps l'accompagnait. L'été dernier, ce rêve est devenu plus fort quand il avait commencé à travailler sur son nouvel album intitulé Encore une fois. Pour cet album, Patrick Bruel a écrit une chanson intitulée Je reviens où il exprimait un ardent désir de retour en Algérie. Quelques semaines après la sortie de Encore une fois au mois de novembre dernier, tout se produit exactement comme il l'avait écrit. Le mercredi 1er février dernier, Patrick Bruel et sa mère Augusta, 87 ans, revoient l'Algérie. Patrick Bruel a passé quatre jours en Algérie. Lui et sa mère ont été à Tlemcen, où il est né il y a soixante-trois ans, à Oran, où ils ont retrouvé la maison de son père et à Alger, pour dire «au revoir». Immortalisant ce moment, Patrick Bruel a partagé sur Instagram une photo en compagnie de sa mère le jeudi 2 février. Reprenant les paroles de sa chanson Je reviens, il a écrit : «Je reviens, comme on s'était promis, Comme tu m'avais appris, L'amour de ce pays...» Le chanteur français a été très touché par le magnifique accueil qu'ils ont reçu avec sa mère durant tout le voyage : «L'accueil a été plus que chaleureux. Les gens étaient très heureux de nous voir. Les mots qu'on a le plus entendus, c'était ''bienvenue chez vous'', ''bienvenue chez toi'', ''tu es ici chez toi'', ''merci de revenir''. Sans oublier cette émotion extraordinaire pour un fils de partager la joie de sa maman, remplie de souvenirs. À Tlemcen, j'ai tout retrouvé, dont l'école où ma mère enseignait. D'ailleurs, dans une de mes chansons, L'instit, je rends hommage à ma maman et que les enfants m'ont chantée en redécouvrant l'école où ma mère avait enseigné. Nous sommes allés dans nos anciennes maisons, celle où je suis né, celle où ma maman a grandi, celle que mes grands-parents ont achetée quand ma mère n'avait que 16-17 ans. C'était un voyage ponctué par de très jolis moments de silence. Je le referai avec mes fils et j'espère aussi avec mes frères. J'espère même y organiser un jour un concert.» À propos de ce voyage très médiatisé de la star française en Algérie, les journaux ont titré : «Un rêve qui devient réalité». K. B. bakoukader@yahoo.fr