SOIT DIT EN PASSANT Ce sont eux qui le disent… (1) Placeholder MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 12-02-2023, 11:00 Quand

SOIT DIT EN PASSANT Ce sont eux qui le disent… (1) MALIKA BOUSSOUF PUBLIÉ 12-02-2023, 11:00 Quand les choses vont bien, on le voit et le sent aussitôt autour de soi. C'est là que le bien-être devient contagieux et se transmet à la vitesse grand V. Quand les choses ne sont pas perçues de façon optimiste, l'amertume se communique encore plus vite. Je n'affirme rien. Ce sont les gens que l'on rencontre qui le disent. Il m'est, parfois, arrivé de partager des anecdotes sur les chauffeurs de taxi que je prends. Un moyen de transport dont j'use régulièrement parce que je n'ai ni voiture ni permis de conduire. Le bus n'étant pas un moyen de circuler que j'apprécie particulièrement, je me rabats sur les taxis qui ne sont, certes, pas tous inconvenants mais ne sont pas non plus tous fréquentables. Sauf pour celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas d'autres choix. Le courrier que je reçois, en retour, est la preuve que je ne fabule pas. Il confirme que je ne suis pas la seule à râler comme je le fais contre les désagréments causés par ceux qui, lorsqu'ils sont libres, ont, en principe, l'obligation légale de vous conduire, compteur à l'œuvre, où vous le souhaitez. Dimanche dernier, nous avons hélé en famille un taxi vide pour aller au cimetière nous recueillir sur la tombe des parents. Le vendredi, il y a trop de monde, alors nous choisissons de nous y rendre en semaine. L'intérieur est propre, rien à dire là-dessus, mais alors ! La radio est mise à fond ! Le journaliste débite ses infos en anglais puis vient le tour d'un animateur qui, sur le ton de quelqu'un en charge d'une oraison funèbre, donne, en arabe, les dernières nouvelles du monde. Tous les deux, le premier comme le second hurlent. C'est insupportable, mais le chauffeur qui se fiche comme d'une guigne de l'effet de sa sono sur ses clients fixe la route sans se soucier des désagréments qu'il cause autour de lui. Ce n'est pas de celui-là, cependant, que je voulais parler mais de celui emprunté au retour. À l'opposé du premier. Sympathique comme on aime en croiser. Nous entamons la conversation sur le temps qu'il fait. Sur la pluie et le froid en souhaitant qu'il continue de pleuvoir pour ne pas subir une sécheresse qui ruinerait le pays et nous avec… À demain pour la suite ! M. B.