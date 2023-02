La terre tremble par Hamid Dahmani La prudence est de rigueur, des tremblements de terre se produisent sur l

La terre tremble par Hamid Dahmani La prudence est de rigueur, des tremblements de terre se produisent sur les territoires qu'ils occupent depuis des lustres. Un séisme pouvant en cacher un autre, la prudence et le respect des normes en matière de construction sont de mise. Les tremblements de terre font des ravages sur toute la planète et ils ne sont pas près de s'arrêter. Ils ne font pas d'exception et ils n'ont pas d'horaire précis pour frapper de jour comme de nuit. Les spécialistes et autres scientifiques recommandent toujours de construire léger et solide pour éviter des catastrophes à grande échelle. Mais la mémoire est très courte chez les humains qui oublient vite le passé sismique des régions soumises et ferment les yeux sur les constructions et les malfaçons qui ne respectent pas les plans de réalisation, dès que le sol se stabilise après une catastrophe. Les scientifiques sont unanimes à dire que pour éviter des pertes humaines, il faut être préventif et construire des habitations légères et antisismiques. Le séisme, qui a frappé la Turquie et la Syrie, est révélateur de la dangerosité des séismes quand ils frappent au milieu de la nuit et emportent après chaque grande secousse des milliers d'innocents qui dormaient sur leurs deux oreilles. Chez nous et dans la région de Chlef, on en connaît quelque chose sur les séismes. Castellum Tingitanum, la cité romaine, puis Orléansville, la ville coloniale et Al Asnam la ville algérienne après l'indépendance du pays, ont été chacune à son tour frappées par de violents séismes. La chanson d'Ahmed Wahbi, dédiée à « Lasnamia » est toujours dans la mémoire de ceux qui ont vécu ces moments nocturnes pénibles du 09 septembre 1954. Vingt six ans après, le 10 octobre 1980, Al Asnam est encore une fois frappée par un tremblement de terre dévastateur, qui a fait plus de deux mille six cents morts. Aujourd'hui, les gens ne sont pas rassurés. Ils ont peur des séismes et de leurs conséquences. Les gens s'interrogent et se demandent si leurs habitations sont sûres et respectueuses des normes sismiques. A-t-on tiré des leçons de ces séismes majeurs pour l'avenir ?