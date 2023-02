VIDÉO - Patrick Bruel ému : ce moment d’intimité marquant lors de son retour en Algérie Article de Tanguy Jail

VIDÉO - Patrick Bruel ému : ce moment d’intimité marquant lors de son retour en Algérie Article de Tanguy Jaillant • Il y a 3 h 1 commentaire VIDÉO - Patrick Bruel ému : ce moment d’intimité marquant lors de son retour en Algérie VIDÉO - Patrick Bruel ému : ce moment d’intimité marquant lors de son retour en Algérie © Lionel Urman / Panoramic / Bestimage Ce dimanche 12 février sur le plateau de l’émission 20h30 le dimanche, diffusée sur France 2, Patrick Bruel est revenu avec émotion sur un moment fort de son voyage à Tlemcen. "Il fallait que ça devienne une évidence." Le chanteur Patrick Bruel était l’invité de Laurent Delahousse dans l’émission de France 2, 20h30 le dimanche, ce 12 février. Au cours de l’échange, le chanteur de 63 ans est évidemment revenu sur son voyage à Tlemcen, en Algérie. Car, oui, après tant d’années, le célèbre joueur de poker a enfin réalisé un de ses plus grands rêves, à savoir renouer avec ses racines aux côtés de sa mère. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’interprète du Café des délices n’est pas près d’oublier cette expérience. La raison ? Il a pu retracer son enfance et rencontrer des personnes ultra accueillantes. "Nous avons retrouvé les maisons dans lesquelles nous habitions. Il y a eu beaucoup de douceur", a-t-il ainsi expliqué, face à Laurent Delahousse. "Par exemple, quand on a vu la maison de mes grands-parents, la famille qui nous a accueillie était absolument adorable et chaleureuse", a-t-il poursuivi, avant de revenir sur l’attention adorable de son hôte : "La première chose que cette dame a faite, c’était de nous montrer l’acte de vente de la maison. La maison a bien été vendue en mars 1962. Elle a fait ça pour nous montrer que la maison avait été vendue, qu’elle n’avait pas été confisquée ou quoi que ce soit." Alors, oui, Patrick Bruel a mis du temps avant de retrouver son pays d’origine, mais les années d’attente ont été gommées en un instant. >> PHOTOS - Patrick Bruel : qui sont ses plus proches amis ? "Je n’aurai jamais imaginé la douceur de cet accueil" "Je n’aurais jamais imaginé la douceur de cet accueil"estionné plus largement sur l’accueil qu’il a reçu à Tlemcen. "Vous avez été étonné de l’accueil, vous étiez inquiet ?" a demandé le présentateur de s télévision. "Non, je n’étais pas inquiet, mais je n’aurais jamais imaginé un tel accueil. Je n’aurai jamais imaginé la douceur de cet accueil", a répondu le chanteur, avant de conclure sur les tendres paroles des Algériens : "Les trois mots qu’on a entendus pendant cinq jours : 'Bienvenue chez vous, bienvenue chez toi.'" À lire aussi Patrick Bruel sur les traces de son enfance en Algérie : son message d’amour à sa mère Augusta - Gala