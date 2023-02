Elle a été le premier pays à venir en aide à la Syrie L'Algérie saluée pour son humanisme Alors que le monde semble oublier que la terre a tremblé au Levant, l'Algérie n'a pas hésité un instant à venir en aide à cette population en détresse. Une position ferme et courageuse loin de toute autre considération politique. Le calvaire d'Idlib entre la guerre et le séismeLe calvaire d'Idlib entre la guerre et le séisme «Lorsque la fraternité vous manque, vous la trouverez chez l'Algérie. Elle se précipite à la rescousse.» Ce beau message est un tweet du général libanais, Jamil Sayyed, qui a rendu un vibrant hommage à l'Algérie pour son intervention humanitaire et fraternelle afin de venir en aide à la population syrienne touchée par un terrible tremblement de terre. L'homme politique et ex- directeur général de la Sûreté générale libanaise soutient que «la position algérienne n'a pas de prix, elle n'a pas peur des intimidations de l'Occident ni est attirée par les instincts de l'Orient». Jamil Sayyed ne s'arrête pas là. Il rappelle que le pays au million et un demi-million de martyrs ne s'aligne qu'avec la justice. «Que ce soit pour la cause palestinienne ou en aidant la Syrie et son peuple», soutient-il dans le même tweet. «Avec l'Algérie, on se rend compte que l'arabisme n'est pas un slogan creux, mais plutôt une position d'honneur à une époque d'humiliation», a-t-il conclu dans un post qui a été retweeté plus de 700 fois et aimé par plus de 7000 personnes. Les internautes de tout le Monde arabe, particulièrement la Syrie, ont réagi à ce message. Ils saluent unanimement la posture indéfectible de l'Algérie avec les peuples dans la détresse. Les «Tahya El Djazaïr» ont fusé de partout sur ce réseau social. Comme, d'ailleurs, dans les rues syriennes en général, et Alep en particulier. Dans des vidéos qui font le «buzz» sur les réseaux sociaux, on peut voir que les Syriens ont accueilli les sauveteurs algériens comme des héros. À l'image de ce quinquagénaire, les larmes aux yeux, qui a pris dans ses bras un agent de la Protection civile. Un grand moment d'émotion qui résume le sentiment qui règne en Syrie après que l'Algérie est venu au chevet de ce peuple frère. Car, comme l'a dénoncé un chroniqueur de la radio française Europe 1, «la terre a tremblé en Syrie mais personne ne tremble pour les Syriens «. Le pays effondré par 12 ans de guerre se retrouve à faire face à une nouvelle tragédie. Néanmoins, les Occidentaux qui ont provoqué ce massacre de plus d'une décennie n'ont pas levé le petit doigt pour venir en aide aux populations, qu'ils disaient pourtant vouloir «protéger «en mars 2011! À entendre leur réaction et l'envoi de l'aide internationale, c'est comme s'il n' y a pas eu de séisme au ««Levant». Le monde a abandonné des enfants, femmes et hommes ensevelis sous des décombres qui tentaient de s'en sortir avec les moyens du bord. Ils ont faim, il fait froid. Des milliers de personnes attendent d'être sauvées, des familles attendent au moins de retrouver les corps de leurs proches pour faire leur deuil. Cela ne semble pas faire «frémir «le monde. Personne n'a osé lever l'embargo dicté par les grandes puissances. Sauf l'Algérie. Un pays avec une culture humaniste qui ne prend pas en considération les aspects politiques quand il s'agit de vies humaines. Comme avec la Turquie, elle n'a pas hésité un instant à envoyer des vivres et des secours. L'aide algérienne est la première a être arrivée dans les deux pays. Les présidents syrien et turc ont appelé Abdelmadjid Tebboune pour remercier les Algériens pour leur solidarité. Bachar Al Assad a insisté sur la position noble, fraternelle et solidaire de notre pays. ««J'exprime ma reconnaissance pour la solidarité intrinsèque du peuple algérien, d'autant que l'Algérie est le premier pays à répondre à l'appel à l'aide», a-t-il soutenu. La presse syrienne a aussi insisté sur cela, mettant en avant les liens forts qui unissent les deux pays. Elle a rappelé comment l'Algérie n'a jamais délaissé le peuple syrien durant la tragédie qu'il vit depuis 2011. La presse arabe a également fait l'écho de la position algérienne. Elle a salué ce courage et cette humanité qui est, selon elle, la marque de fabrique des ««Djazaïri». Surtout qu'elle a mis en avant le fait que des cargos de l'aviation algérienne atterrissent tous les jours remplis de médicaments, lait pour enfants, de couvertures, tentes et de l'eau minérale. Ils ont été octroyés par l'État algérien. Néanmoins, le peuple est aussi en train de se mobiliser pour ses frères de Syrie. Des campagnes ont été lancées sur les réseaux sociaux afin de recueillir des dons pour une population en détresse qui lui est si proche, malgré l'éloignement géographique. Le coeur des Algériens bat pour la Syrie. La Mecque des révolutionnaires assume parfaitement ses principes de solidarité avec les peuples. L'Algérie n'abandonnera jamais ses fondements. La Syrie est l'un d'eux... Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 09-02-2023 Share