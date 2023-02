DÉSUÉTUDE par Abdou BENABBOU Ni la Turquie ni la Syrie n'avaient besoin de la terrible entourloupe du sort. La Syrie, encore empêtrée dans une fournaise innommable après avoir reçu le ciel sur la tête, est en plus victime d'une autre damnation sortie des entrailles de la terre. Quant à la Turquie, hier sollicitée pour accorder sa magnanimité et sa bienveillance pour marquer son hospitalité à des peuplades en fuite errantes, elle se retrouve à tendre la main pour demander de l'aide. Plus de trente mille morts dans un décompte provisoire, et des dizaines de millions sans abri ne donnent pas seulement des frissons et une compassion planétaire, mais indiquent aussi la désuétude des règles habituelles de la pensée pour se surprendre dans l'obligation de déduire que l'homme finalement n'est qu'un objet livré malgré lui au gré des caprices de la nature. L'honorable président Erdogan, comme tous les êtres pensants, devra maintenant faire avec cette gigantesque catastrophe et que l'humanité entière doit graver sur les tombes que l'équation humaine regorge de grandes inconnues. Les peuples et leurs dirigeants sont souvent interpellés à l'improviste pour observer qu'il suffit que la nature tousse ou éternue pour que l'on soit obligé de baisser l'échine et reconnaître une déroute à laquelle on ne s'attendait pas. L'homme retrempe alors dans le même prégnant sentiment de désuétude qui le prend à la gorge quand il est au pied d'une tombe et se remet à chercher la pitié salvatrice d'un être suprême. On se rappelle alors que le drame ne fait ni de tris ni de choix et que la vie et la nature ne cessent pas de prêcher l'égalité. Pourtant, l'espèce humaine n'arrête pas de faire mine de tout maîtriser, alors que la trajectoire de son devenir est régulièrement détournée. Nul ne prévoyait l'arrivée de la pandémie et le prolongement interminable de ses dégâts. Et ce n'est pas fini. Drôle de sort que celui de constater qu'aujourd'hui, plus de 25 millions d'âmes poussées ensemble à une existence déjantée et à une errance commune vers une destinée inconnue.