Situation hydrique à Blida : Les sources des montagnes coulent à flots Par T.Bouhamidi Publié le 15 févr. 202

Situation hydrique à Blida : Les sources des montagnes coulent à flots Par T.Bouhamidi Publié le 15 févr. 2023 à 00:49 Situation hydrique à Blida : Les sources des montagnes coulent à flots Un constat très encourageant, concernant la situation hydrique du pays, après une pluviométrie très bénéfique, les dernières pluies qui se sont abattues dans la wilaya de Blida semblent avoir mis fin au risque de stress hydrique. Dans l’atlas Blidéen, une virée avec une équipe de randonneurs à travers les monts ”d’El Kinai’’, à plus de 600 M d’altitude, Mohamed Guendouz, un randonneur pisteur, nous a emmené à découvrir de visu les sources qui coulent à flots avec une eau limpide dont : ‘’Ain Sebaa’’ (lion), ‘’Ain El-Hadjels ‘’ ( Les Perdrix) à 550 M d’altitude du coté Est de Chréa, ensuite ‘’Ain Briress ‘’ à 700 M, une source très active située entre la route de Tabainette et Chréa. La difficulté de l’ascension vers la source ‘’ Tirailleur’’ qui se trouve à plus de 1300 M, nous a bloqué, en raison des sentiers très enneigés, mais selon des témoins rencontrés, cette dernière coule aussi à flot. Hormis ces sources citées et tant d’autres, il y a aussi le barrage’’ El-Moustakbel’’ d’El-Affroun, situé à la frontière avec la wilaya de Ain Defla, qui a vu son débit augmenté de plus de trois millions de M3 d’eau, ou encore le lac ‘’Dhaya’’ sur les hauteurs de Ain Romana, adjacent à la wilaya de Médéa, connu sous le nom du ‘’ Lac suspendu qui ne sèche jamais’’, ce dernier situé à 1230 M , sur une superficie de 02 ha, entouré de neige, vient de reprendre ces formes avec un débit d’eau considérable, selon un des responsables des ressources en eau de la wilaya de Blida. Dans le même contexte pluviométrique, de nombreux lacs de Oued Djer , chiffa , la sebkha de Oued Elaig à l’Ouest, les étangs de sidi hammed à Meftah, ‘’ Essalssa’ de l’Arbaa, ‘’ sidi hammouda ‘’ dans les hauteurs de Bougara, Oueds de Magtaa Lazreg et de Hammam Melouane, tous ces derniers ont vu aussi leur contenance augmenter de plus de 4 millions m3 d’eau ou la plupart de ces eaux sont déviées vers le barrage de Douéra qui a atteint un très bon niveau de débit, cette opération de déviation des eaux de montagne vers le même barrage continue avec un débit de plus de 100 000 m3/j, selon la même source, qui ajoute que si la pluviométrie ‘’ Pluie et neige’’ continue dans cette dimension, les nappes phréatiques dans la wilaya atteindront leur niveau le plus haut de remplissage, dont l’eau se trouve à 30m de profondeur. Cette pluviométrie a suscité l’enthousiasme des agriculteurs qui exploitent les eaux souterraines à travers 2.800 forages. «Avec la pluie et particulièrement la neige, la wilaya de Blida peut retrouver ses eaux perdues durant ces dernières années à cause de la sécheresse qui a duré plus de trois années», explique le responsable des ressources en eau qui précise que 381 forages réalisés au profit d’AEP sont toujours exploités. Cependant, et selon ce responsable, ‘’ face à cette avancée notable pour une distribution hydrique équitable de cette ressource vitale, il reste à régler un épineux problème, les anciennes conduites doivent être renouvelées, une partie du réseau ne supporte pas la pression et le débit d’eau. Mais, ceci est un autre problème, qui ne concerne pas seulement l’ADE, mais l’ensemble du secteur hydraulique.