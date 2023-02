Collecte de peaux de moutons sacrifiés : Le ministère de l’Industrie se prépare Par Lynda Louifi Publié le 13 févr. 2023 à 20:11 Collecte de peaux de moutons sacrifiés : Le ministère de l’Industrie se prépare Le ministère de l’Industrie a annoncé, ce lundi, le lancement des préparatifs pour l’organisation de l’opération de collecte des peaux des sacrifices de l’Aïd El Adha pour l’année 2023, pendant les deux jours de l’Aïd El Adha. Cette initiative a pour principal objectif de répondre à un besoin en matière première pour les entreprises de la filière cuir, dont les produits sont destinés essentiellement à l’exportation. En moyenne, près d’un million de pièces et près de 500 tonnes de laine sont, chaque année, récupérées et ajoutées aux circuits de production. La collecte de l’année 2023 devrait suivre la même règle. Le ministère de l’Industrie a insisté, dans un communiqué rendu public, sur la nécessité de réussir cette opération. Pour se faire, le département d’Ahmed Zeghdar a entamé, en coordination avec toutes les parties concernées et impliquées dans ce processus, une série de réunions de travail dans le cadre des préparatifs de cette campagne. Le but étant de mettre en place un programme bien défini permettant de réussir le processus de collecte du cuir et de la laine pour l’Aïd al-Adha 2023 dans sa quatrième édition. Il sera question aussi de déterminer l’approche méthodologique adoptée pour créer un dispositif national permanent (Un dispositif durable), concernant particulièrement l’opération de collecte et de valorisation de la peau et de la laine. Une démarche qui vise principalement à valoriser les filières nationales du cuir, consacrer une culture de la récupération dans la société pour valoriser les matières premières disponibles localement et préserver l’environnement et à renforcer la chaîne de valeur de ce secteur, notamment entre producteurs de matières premières et transformateurs industriels, en créant des mécanismes de partenariat permanent ainsi qu’en réduisant les importations de matières premières et soutenir la production nationale. Le ministère de l’industrie souligne que la réussite de ce processus repose, en effet, sur la contribution de tous les secteurs et instances concernés, que ce soit au niveau central, surtout au niveau local, et cela est dû aux expériences antérieures et aux leçons apprises des campagnes qui ont été organisées au cours des dernières années. Pour assurer le bon déroulement du processus, le département de Zeghdar insiste principalement sur les campagnes de sensibilisation au profit des citoyens, l’organisation du processus d’abattage dans les quartiers, la détermination des points de collecte des peaux dans les points appropriés et la mise à disposition des moyens logistiques pour leur transport, en coordination avec les institutions d’hygiène, ainsi qu’en fournissant des espaces de stockage dans les institutions économiques publiques. Ce processus est également mené en coordination et avec toutes les parties concernées impliquées dans ce processus. Il s’agit, selon le communiqué, des différents secteurs ministériels, les directions de wilayas de l’industrie, de l’agriculture et de l’environnement. En plus des institutions industrielles, les tanneries, les collecteurs de cuir et de laine, les organismes concernés et les associations professionnelles, les comités locaux ainsi que la société civile à travers les différentes wilayas du pays. Le ministre de l’industrie, faut-t-il le souligner, avait insisté lors des précédentes opérations de collecte sur l’importance de l’implication citoyenne dans ce processus, car « elle forme le noyau sur lequel repose tout ce processus». Le succès de l’opération, selon le même département, est donc lié à la prise de conscience des citoyens du grand rôle qu’il peut jouer dans la promotion de l’économie du pays et la protection de son environnement. A cet effet, des campagnes de sensibilisation seront lancées au niveau local visant à sensibiliser les citoyens sur l’importance de ce processus, qui revêt également un caractère d’utilité publique. Pour rappel, l’initiative des pouvoirs publics visant à l’organisation de campagnes de collecte des peaux de mouton remonte à l’année 2018. Le but d’une telle organisation était d’ancrer la culture du «recyclage» mais surtout de promouvoir l’économie nationale, en utilisant au mieux des ressources brutes produites sur le sol national.