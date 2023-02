Détecteurs de monoxyde de carbone : Demande accrue des citoyens Par Samia Acher Publié le 14 févr. 2023 à 20:5

Détecteurs de monoxyde de carbone : Demande accrue des citoyens Par Samia Acher Publié le 14 févr. 2023 à 20:56 Détecteurs de monoxyde de carbone : Demande accrue des citoyens Les drames successifs liés à l’intoxication au monoxyde de carbone, ayant secoué dernièrement plusieurs villes de l’Algérie, n’ont pas laissé les citoyens indifférents. De plus en plus attentifs aux campagnes de sensibilisation sur les dangers du “tueur silencieux”, ils s’intéressent davantage aux détecteurs de monoxyde de carbone. Au marché de vente de gros et de détail d’El Hamiz (Alger), les commerçants s’appliquent à sensibiliser les consommateurs à l’importance d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone chez soi en leur prodiguant des conseils sur la bonne méthode de son installation, outre l’importance de l’aération. Tous s’accordent à dire que même si la plupart des personnes adhèrent à cette initiative, quelques-unes restent perplexes, étant donné que le prix du détecteur est ajouté à la valeur globale du chauffage ou du chauffe bain. C’est ce qu’a constaté le Jeune Indépendant sur place. Chaque foyer doit être doté d’un détecteur de monoxyde de carbone, conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour limiter le phénomène d’asphyxie par gaz brûlés (monoxyde de carbone), qui continue à ce jour de décimer des familles entières. Lors d’une virée au marché d’El Hamiz, un gérant d’un commerce spécialisé dans la vente du matériels d’électricité générale a déclaré au JI, tout en exhibant deux modèles de détecteurs de monoxyde de carbone fabriqué localement, qu’il « existe plusieurs types de détecteurs, notamment ceux qui fonctionnent à l’électricité, où la batterie dotés de système d’alarme lumineux et sonore, vendus au même prix à savoir 1000 Da». Il a ajouté que, les personnes qui viennent acheter des chauffages ou des chauffes- eau s’étonnent de voir de petits appareils accompagnés leurs équipements (détecteurs de monoxyde de carbone). « Ils nous disent que ces appareils sont inutiles. Devant cette situation, nous estimons qu’il est de notre devoir de les sensibiliser en leur prodiguant des conseils sur l’importance de ces appareils et également sur la bonne méthode de leurs installations, outre l’importance de l’aération ». En sillonnant la rue d’en face, un grand magasin, dédié à la vente des articles électroménagers, a aménagé un espace pour la commercialisation des détecteurs de monoxyde de carbone. Kimari Lotfi, technico-commercial à Eurl Electro Royal plus a indiqué au JI que « l’entreprise vend obligatoirement les détecteurs de monoxyde de carbone avec les chauffages, ou bien uniquement des détecteurs. Ces derniers qui fonctionnent avec des piles doivent être impérativement placés en haut, approximativement à 15 cm du plafond ». Il a expliqué que, d’après les études, la trajectoire du gaz brûlé émis par le chauffage est bien précise. Il va directement vers le haut puis il se propage, d’où l’importance de l’emplacement. Le même interlocuteur a ajouté que « chaque modèle de détecteur de monoxyde de carbone est doté d’un système d’alarme sonore ou lumineux spécifique à lui» précisant que «le client peut utiliser un détecteur d’une marque différente de celle du chauffage ou du chauffe bain». En montrant trois modèles de détecteurs de monoxyde de carbone disponibles, il a expliqué que les prix varient selon la qualité, ils oscillent entre 1100 DA et 4500 DA. Les détecteurs les plus convoités sont ceux classés dans « médium gamme », c’est-à-dire ceux qui coûtent 1100 Da, 1300 Da et 2500 Da. Evoquant la réticence de certaines personnes par rapport à l’achat de ces détecteurs, M. Kimari a précisé qu’au niveau de tous leurs showrooms à Alger ou dans d’autres wilayas, le chauffage est toujours accompagné d’un détecteur, dans le cas contraire des sanctions seront prises à l’encontre des employés. Dans le même sillage, Kimari a indiqué que lui et son équipe sont à la disposition des clients qui cherchent à « s’informer sur l’utilisation des détecteurs de monoxyde de carbone, les méthodes de leurs installations et leur importance ». L’interlocuteur conseille les clients d’acheter deux détecteurs, l’un pour le chauffage et l’autre pour le chauffe bain ou le chauffe-eau. Même si certaines personnes préfèrent s’abstenir d’acheter pour faire baisser les prix des équipements, la demande sur les détecteurs a augmenté, selon tous les commerçants contactés par le JI, notamment suite aux dangers engendrés par ce gaz meurtrier. De son côté, le chef de service technico-commercial à la Direction générale de la Société nationale de Réalisation et de Gestion des Industries Connexes (SONARIC), Kaddour Salem Cherif a fait savoir que l’Etat a obligé l’entreprise à vendre les chauffages, les chauffes bains et les chauffes –eau avec des détecteurs de monoxyde de carbone. « Ces derniers ne sont pas des accessoires de luxe, mais une nécessité. Ils sont interdits à la vente au niveau de notre entreprise » a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs précisé que « SONARIC fabrique des chauffages de qualité certes, mais qui manquaient de détecteurs », ajoutant que « le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’était engagé, lors des journées portes ouvertes sur l’exportation des électroménagers et des équipements électroniques organisées du 29 au 31 janvier dernier, de trouver une solution à ce manque d’équipements ». Kaddour Salem Cherif a détaillé que « lorsque des grossistes ou des particuliers demandent à acquérir une quantité importante de chauffages, nous ne pouvons pas répondre à leurs demandes car nous ne disposons pas suffisamment de détecteurs, sachant pertinemment que ces appareils doivent être obligatoirement accompagnés de détecteurs de monoxyde de carbone, conformément aux instructions du président de la République ». Vers la mise au point d’un détecteur de monoxyde de carbone local Dans le cadre de l’application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le groupe Sonelgaz, rappelle-t-on avait mis en place une feuille de route d’urgence pour la production du détecteur au niveau local. Pour ce faire, l’appareil sera étudié et développé en coordination avec le ministère de l’Enseignement supérieur alors que le volet fabrication sera confié à une unité du groupe, avait indiqué Khalil Houdna, le porte-parole de Sonelgaz. Selon le même responsable, un cahier des charges est en cours d’élaboration en vue de lancer un appel d’offre international et national l’objectif étant de couvrir progressivement le besoin en ce produit dont la durée de vie est de 3 à 4 ans. La demande est estimée à 22 millions de détecteurs de qualité qui seront distribués gratuitement, avait ajouté M. Houdna. Dans ce cadre, Redouane Chebout, le directeur adjoint du centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques (CRAPC) de Bou Ismaïl a déclaré que « le centre avait mis en place un appareil de gestion de fuites de gaz et de monoxyde de carbone. En cas de fuite de gaz, l’appareil coupe, d’abord, le courant électrique, avant de couper le gaz et mettre en marche les ventilateurs pour le désenfumage et l’évacuation du gaz », ajoutant que « ledit appareil est doté d’un signal sonore que le propriétaire de la maison reçoit sur son téléphone l’informant de toute éventuelle fuite ou augmentation du taux de monoxyde de carbone chez lui, ainsi que d’un signal SOS envoyé automatiquement à la Protection civile avec le numéro de téléphone du propriétaire et la localisation exacte du domicile pour faciliter l’intervention ».