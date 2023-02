Tizi Ouzou : La pénurie de lait en sachet est de retour Par Saïd Tissegouine Publié le 12 févr. 2023 à 20:59 Tizi Ouzou : La pénurie de lait en sachet est de retour Après un mois et demi d’une parfaite disponibilité de lait en sachet, voilà que la pénurie de cette denrée fait son retour dans la wilaya de Tizi-Ouzou. La raison de cette pénurie du lait en sachet, dont le coût est de 25,00 DA, est liée, nous a-t-on indiqué, au manque flagrant du produit dit « poudre de lait ». A Draâ Ben Khedda, seule l’entreprise « Tassili » commercialise le lait en sachet. Et pour espérer avoir quelques berlingots, il faut se lever tôt. La chaîne des clients s’étire souvent sur une distance de 100 -150 mètres. Les hommes font la chaîne d’un côté et les femmes de l’autre. Cependant, bien souvent, pour espérer avoir sa part de lait, il faut s’armer de patience. Pour celles et ceux n’ayant pas la chance d’avoir ce berlingot de à 25,00 DA, il n’a d’autre choix que d’acheter le lait Candia en carton, dont le prix n’est pas en dessous de 130,5 DA et 140 DA l’unité. Pour les pères et mères de famille nombreuse, il est quasiment impossible de se permettre l’achat au quotidien de ce lait en carton. Aussi, avec l’approche du ramadhan où le lait est très demandé, beaucoup de citoyens commencent déjà à manifester leur inquiétude. Notons aussi que la poudre de lait, ingrédient nécessaire pour la préparation du lait pasteurisé fait l’objet d’une disette ; raison principale d’ailleurs de la pénurie de lait en berlingot. A la question de savoir s’il est possible de fabriquer localement cet ingrédient (poudre de lait), les éleveurs de vaches et autres producteurs de lait ont répondu à l’unanimité qu’il n’y a pas plus facile que la production de lait en poudre, car il est fabriqué tout simplement à base de lait ancien, plus exactement où il commence à subir la fermentation. « Non seulement, on peut satisfaire la demande du marché national en la matière, mais aussi l’exporter », nous explique-t-on encore. L’autre élément responsable de la pénurie de lait en sachet, est le détournement de lait pour la fabrique de ses dérivés, tels que les yaourts et les fromages lesquels assurent plus de rentabilité financière. Notons enfin qu’une délégation de parlementaires sera aujourd’hui à Tizi-Ouzou pour examiner la situation et, par conséquent, tenter de trouver les solutions devant mettre un terme à cette pénurie de lait. La question fondamentale se posant cependant est de savoir si ces parlementaires seraient réellement capables de trouver la solution idoine à la problématique et qui n’est autre que l’encouragement de nos industriels agroalimentaires à produire cette fameuse poudre de lait.