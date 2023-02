Exportation de l’hydrogène vers l’Europe : Grand intérêt pour l’Algérie Par L.A.A Publié le 12 févr. 2023 à 22:35 Exportation de l’hydrogène vers l’Europe : Grand intérêt pour l’Algérie L’Algérie est de plus en plus perçue comme la future batterie de l’Europe. En plus des énergies fossiles exportées vers le marché européen, l’Algérie est en passe de devenir un fournisseur fiable de l’hydrogène. C’est la relance du gazoduc le Galsi qui lie l’Algérie à l’Italie qui devrait transporter, en plus du gaz, de l’hydrogène. Pourquoi l’Europe devrait se ruer sur l’hydrogène bleu algérien ? C’est à travers cette question que le site spécialisé, « Révolution énergétique » est revenue sur le potentiel de l’Algérie en la matière et ses capacités à l’acheminer, en sus du gaz, vers l’Europe. Ainsi, la réactivation récemment à Alger d’un nouveau gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie, Galsi, à l’occasion de la visite de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a été l’occasion pour les deux parties de s’engager, pour la première fois, sur la question de l’hydrogène. D’une capacité de 8 à 10 milliards de mètres cubes/an, ce gazoduc devrait acheminer, en plus du gaz et l’ammoniac, de l’hydrogène. L’Algérie et l’Italie qui ont scellé leur relation, notamment énergétique, veulent diversifier cette relation. En plus de recevoir du gaz de l’Algérie, fournisseur sûr et fiable de gaz de l’Italie qui aspire à devenir le hub énergétique de l’Europe, devrait recevoir de l’Algérie de l’hydrogène. Sonatrach et ENI ont dans ce sens, rappelons-le, un mémorandum d’entente qui prévoit la production et l’export vers l’Europe d’hydrogène, vert ou bleu. Il vise l’accélération du développement des champs gaziers découverts en Algérie et à la réduction de l’empreinte carbone à travers l’exploitation de l’hydrogène vert. Gasli devrait donc transporter l’hydrogène. Le ministre algérien de l’Énergie et des mines avait en effet assuré que des études avaient été lancées pour adapter le nouveau gazoduc à la future exportation d’hydrogène vers l’Europe. Sa réalisation devrait être faite dans peu de temps. C’est ce qu’avait affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lequel avait affirmé que le nouveau projet de gazoduc entre l’Algérie et l’Italie revêtait une importance extrême et sera réalisé en peu de temps, pour permettre à l’Algérie d’exporter outre le gaz, l’électricité, l’ammoniac et l’hydrogène. «Révolution énergétique» s’est par ailleurs interrogée sur l’intérêt porté pour l’Algérie maintenant. La réponse est naturelle selon l’auteur de cette publication qui met en avant la guerre en Ukraine, avec ses répercussions désastreuses pour l’Europe, mais surtout le potentiel de l’Algérie en la matière. «Cette situation demeure un facteur essentiel dans cette réorientation vers le sud, les potentialités dont regorge l’Algérie dans le domaine des énergies propres attisent les convoitises des puissances industrialisées », a-t-on indiqué, précisant que « l’UE compte importer 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable d’ici 2030 pour compenser les énormes déficits déjà constatés et ceux à venir ». L’Algérie paraît donc, explique-t-on, « bien placée pour produire de l’hydrogène dit ‘’bleu’’ à partir du gaz fossile, avec capture et stockage de carbone (CSC), à des coûts très compétitifs ». Le projet d’exportation de l’hydrogène, via le gazoduc Galsi, permettra, selon les précisions de « Révolution énergétique », à l’Algérie de couvrir, à l’horizon de 2030, environ 25 % des futures importations d’hydrogène de l’Europe. Cela, confortera la position de l’Algérie « de fournisseur durable de l’Europe pour les différentes énergies (gaz, hydrogène et électricité) et peut potentiellement en faire « la batterie » du continent ».