L’américain Chevron veut investir en Algérie Par Lilia A. A. Publié le 07 févr. 2023 à 20:56 L’américain Chevr

L’américain Chevron veut investir en Algérie Par Lilia A. A. Publié le 07 févr. 2023 à 20:56 L’américain Chevron veut investir en Algérie Le secteur des hydrocarbures attire l’investissement étranger en Algérie. Chevron, géant américain du pétrole, deuxième compagnie pétrolière des États-Unis derrière ExxonMobil, s’intéresse au secteur énergétique algérien qui connaît un boom depuis l’année 2022, à la faveur de la nouvelle loi régissant l’investissement et l’impact de la guerre en Ukraine sur le marché énergétique. Le groupe pétrolier américain Chevron négocie un accord dans l’exploration d’hydrocarbures avec l’Algérie. L’information a été rapportée par l’agence Reuters, qui cite journal américain Wall Street Journal. Les pourparlers ont eu lieu à Alger, a-t-on indiqué, affirmant que Chevron a dépêché dans la capitale algérienne des représentants des relations gouvernementales, de la sécurité et du développement des affaires, qui ont rencontré des responsables algériens. « L’Algérie possède un système pétrolier de premier ordre qui présente un important potentiel en matière d’exploration de gisements pétroliers et gaziers conventionnels et non conventionnels », a indiqué une porte-parole de Chevron. Les perspectives de développer les relations bilatérales dans le secteur énergétique et minier ont été, en effet, discutées dernièrement par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab et l’Ambassadrice américaine en Algérie Elizabeth Moore Aubin. Le ministre de l’Energie a reçu, avant-hier, au siège du ministère l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, avec laquelle il a abordé les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l’énergie et des mines. Les parties ont mis en avant les opportunités d’investissement et les échanges d’expérience entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures, les énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que dans le domaine des mines. A cet effet, le ministre de l’Energie et des Mines a, à cette occasion, invité les compagnies américaines à investir dans le domaine minier en Algérie et de créer des partenariats avec les entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et la formation. L’Algérie, faut-il le signaler aspire à devenir une « terre d’investissement » dans divers secteurs, notamment dans le très prometteur secteur énergétique qui recèle un grand potentiel. La situation géopolitique et son impact direct sur le secteur énergétique, l’adoption d’une nouvelle loi sur l’investissement ainsi que l’adoption d’une nouvelle loi sur les hydrocarbures en 2019, plus souple pour l’investissement étranger, constitueraient des facteurs attractifs aux investissements étrangers, notamment dans le secteur énergétique. Ainsi, l’Algérie qui renforce sa position de fournisseur sûr et fiable de gaz veut également développer son secteur énergétique en multipliant les investissements dans l’exploration, la production et le transport d’hydrocarbures. Plusieurs contrats ont été signés pendant l’année 2022. Le plus important a été celui conclu en juillet dernier avec les compagnies ENI, Occidental et Total Énergies, pour une valeur de 4 milliards de dollars. Le contrat porte sur le développement de champs gaziers destinés à renforcer l’alimentation de l’Italie en gaz algérien.