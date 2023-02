20 millions de tonnes de déchets attendus en 2035: Quelle stratégie de gestion à mettre en place ? Par Eco Tim

20 millions de tonnes de déchets attendus en 2035: Quelle stratégie de gestion à mettre en place ? Par Eco Times 8 février 2023 Dans Economie & finances 723 A A 0 Déchets ménagers: la réalisation de 33 stations de traitement en cours d’achèvement La production des déchets ménagers et assimilés (DMA) a été estimée à environ 11,6 Millions de tonnes par an (2016), 13 millions de tonnes (2018), et devra dépasser les 17,9 millions de tonnes, selon un scénario de « Business as Usual », mais encore 20 millions de tonnes en 2035, selon une étude récente réalisée par le ministère de l’Environnement, suivant une conjugaison de la croissance de la population (54 millions en 2035) d’une part, et du développement du potentiel économique, d’autre part. Par Akrem R. C’est un véritable potentiel économique à exploiter, d’autant plus que 46,6% des déchets sont non-putrescibles, dont 88% sont des déchets plastiques, 12,62% des textiles, 9,75% du papier-cartons et 2,84% des métaux, selon des chiffres présentés, avant-hier lundi, à l’ouverture d’un Workshop international de trois jours (6, 7 et 8 février) placé sous le thème : « Economie Circulaire et Stratégie Innovante des Déchets en Algérie » qui se poursuit à Annaba. Toutefois la réalité du terrain est toute autre. Les chiffres d’une étude présentée par Dr. Hamza Cheniti et Dr. Kaouther Kerboua sous le thème : «Gestion des déchets en Algérie : L’empreinte carbone due aux pratiques courantes et projection future », 35 à 40% des déchets (DMA) sont enfouis dans les centres d’enfouissement technique (CET) et 55 à 60% sont entreposés dans les décharges sauvages. La part de déchets recyclés compte pour moins de 7% et le compostage pour moins de 1 %. Il est à noter que la quantité des déchets ménagers et assimilés, produits en 2021, est estimée à 11,1 millions de tonnes, soit une moyenne de 0,68 kg par jour et par habitant. Sur la valorisation des déchets, les données font état d’un taux de valorisation de 9,83% en 2020, tandis que le ministère de l’Environnement tend à augmenter ce taux à 30%, à l’horizon 2035, a fait savoir, pour sa part, Pr. Zihad Bouslma, directrice du Centre de Recherche en Environnement qui a présenté un exposé sur « Le CRE : Pour Une Économie Circulaire». Pour atteindre ces objectifs, des adaptations organisationnelles, scientifiques, technologiques sont nécessaires pour passer de 9% à 30 %. En effet, la Stratégie Nationale et Plan d’Actions de la Gestion Intégrée et de la Valorisation des Déchets à l’Horizon 2035, estime que la condition limite est la majoration de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) à 1% du revenu des ménages, les déchets doivent être compostés à 50% recyclés à 25 % et enfouis dans des CET classe II avec une bonne récupération énergétique à 25%. L’Etat ne récupère que 2,6 Milliards de DA Actuellement, la problématique financière est la principale entrave à la valorisation des déchets en Algérie. Selon une autre étude présentées lors de cet événement, sous le thème : «Gestion des déchets en Algérie : L’empreinte carbone due aux pratiques courantes et projection future », avec un taux de recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagers, TEOM à 25%, fixée à 2000 DA/an/ménage, l’Etat ne récupère que 2,6 Milliards de DA , dont 321 Millions de DA la TEOM, et 2,3 Milliards de la valeur des marchés de recyclage. Donc, le système est déficitaire, financièrement, de 36,3 Milliards de DA/an sur 38,6 Milliards de DA/an, soit à 94% . Outre les pertes financières pour l’économie nationale, suite à la non valorisation des déchets, cette situation présente des problématiques environnementales de grande ampleur.