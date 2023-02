Le rôle de l’Administration dans la concrétisation du Plan d’action du gouvernement :Les recommandations de B

Le rôle de l’Administration dans la concrétisation du Plan d’action du gouvernement :Les recommandations de Benabderrahmane Par Eco Times 11 février 2023 Dans Actualité 690 A A 0 Octroi de crédits bancaires : Aymen Abderrahmane dénonce de « graves dérapages » Les ambitions de l’Algérie nouvelle sont grandes, dira d’emblée le Premier ministre, Aïmene Benabderhamane, en faisant savoir que notre pays qui occupe la 10 ème place au monde, en termes de superficie, est en mesure de se hisser parmi les 10 pays les plus développés de la planète. Par Akrem R. Un objectif réalisable, dont l’Ecole nationale d’Administration (ENA) sera le fer de lance, a souligné le Premier ministre dans son intervention lors d’une cérémonie de sortie de la 51 e promotion de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), baptisée « 60 ans d’indépendance». En clair, les méthodes de gestion et de la gouvernance doivent être absolument modernisées et au diapason des mutations s’opérant dans ce domaine et, également, à la hauteur du Plan d’action du gouvernement. Un plan visant la diversification de l’économie nationale, la rationalisation des dépenses et l’amélioration du service public, ainsi que le quotidien des citoyens. Des questions, rappelle-t-on, auxquelles le président de la République accorde une priorité absolue et ne cesse d’instruire son Exécutif sur la nécessité d’être toujours à l’écoute du citoyen. Pour le Premier ministre, la concrétisation du programme du président de la République ne peut être qu’à travers une Administration publique moderne, dont la gestion du service public soit la principale préoccupation. La nouvelle approche du gouvernement, c’est d’avoir une administration fonctionnant selon les principes de la gouvernance, des résultats et la libération des initiatives pour les entreprises et, également, pour les personnes. A cet effet, « l’Ecole nationale d’Administration est appelée à former des cadres et compétences pour la gestion publique. Ces derniers sont appelés à adopter la logique d’efficience et d’efficacité, et à établir les exigences d’une bonne gouvernance publique, ainsi que sa capacité à incarner la transformation numérique de l’administration publique », a-t-il souligné. En effet, l’adoption d’une nouvelle politique dans la gestion du budget de l’Etat (budgétaire et de comptabilité) exige des gestionnaires de présenter, périodiquement, l’état d’avancement et d’exécution des projets, tout en présentant des évaluations avant la fin des projets en question. « D’autant plus que, dans le cadre du nouveau système budgétaire, les institutions de l’État seront responsables de leur performance et tenues de rendre des comptes sur l’efficacité de l’utilisation des ressources publiques », a-t-il poursuivi. Evaluation en continu du service public Aïmene Benabderhamane a recommandé une évaluation en continu, et sur le terrain, du service public. Ces orientations visent à mettre un terme aux anciennes pratiques, dont des budgets conséquents sont alloués annuellement pour une bonne gestion du service public et l’amélioration du quotidien des citoyens, mais en vain. «Avec l’introduction d’un nouvel mode budgétaire (en vigueur) et de comptabilité (en phase de finalisation), les cadres du l’Etat doivent, impérativement, changer de mentalités, tout en se conformant aux règles de la transparence et rigueur dans la gestion des deniers et service publics. Vous-devez être rapides et performants dans l’exécution des politiques publiques», a-t-il instruit, en appelant, les responsables de l’Ecole à investir dans la préparation de nouveaux programmes de formation pour être au diapason de ce qui se fait dans le monde en matière de gestion. Selon le Premier ministre « le rôle de l’école ne s’arrêtera pas à la seule formation spécialisée de base, mais ira au delà, pour offrir des programmes de formation continue à caractère innovant permettant aux différents organismes publics et administrations d’améliorer leurs ressources humaines et de soutenir leurs compétences professionnelles et de gestion». A cet égard, Benabderrahmane a souligné « l’importance de la perspective proactive de formation des leaders de demain, perspective qui doit s’appuyer sur des programmes de formation répondant aux exigences des transformations à venir, notamment, celles liées à la planification stratégique, à la conduite de projets publics, à l’évaluation des politiques publiques, en construisant des partenariats institutionnels au niveau national et international, et en veillant, en permanence, à adapter les programmes de l’école, et à mettre à jour ses stratégies de formation et lancer des programmes internationaux de manière à lui permettre de renforcer sa position et d’en faire une référence nationale et un pôle d’excellence régional en préparant les responsables administratifs». A la fin de son intervention, le Premier ministre a appelé la 51éme promotion de l’ENA « à adhérer aux valeurs d’intégrité et de transparence, en mettant tout en œuvre pour servir le citoyen, outre le souci d’améliorer la qualité du service public, et ainsi, de contribuer au projet de l’Algérie nouvelle, à laquelle nous aspirons tous». « Vous représentez l’avenir de la nation afin d’être un rempart impénétrable contre les dangers d’aujourd’hui et les dangers de l’avenir », a-t-il conclu. A. R.