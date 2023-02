Les plantes aromatiques et médicinales: Une filière à renforcer ? Par Eco Times 11 février 2023 Dans Analyse

Les plantes aromatiques et médicinales: Une filière à renforcer ? Par Eco Times 11 février 2023 Dans Analyses 684 A A 0 Les plantes aromatiques et médicinales: Une filière à renforcer ? (partie 1) L’Algérie, du fait de son climat varié et de la nature de ses sols, possède une flore extrêmement riche en matière de plantes médicinales et aromatiques. La plupart, qui plus est, poussent de manière spontanée et naturelle. Amplifier l’exploitation et la valorisation de ces plantes constitue un domaine à la fois profitable et en phase avec la tradition rurale ou montagnarde de certaines régions du pays. Par M’hamed MERDJI (1) et Djamel GUEMACHE (2) Le recours aux plantes médicinales est en forte croissance dans la plupart des pays du monde. Leur utilisation est principalement fondée sur l’idée héritée que les plantes constituent un moyen naturel pour traiter certaines maladies ou infections. Elles sont également utilisées dans les arts culinaires en qualité d’épices. En Algérie, et au travers des siècles, les traditions ont su développer, conserver et transmettre la connaissance ainsi que l’utilisation des plantes médicinales pour des besoins domestiques. L’utilisation des plantes en phytothérapie est très ancienne et connait actuellement un regain d’intérêt auprès du public, selon l’organisation mondiale de la santé, environ 65- 80% de la population mondiale aurait recours à la médicine traditionnelle pour satisfaire ses besoins en matière de soins primaires, en raison de la pauvreté et du manque d’accès à la médecine moderne. Dès lors, Les plantes médicinales constituent une opportunité réelle à renforcer en matière de développement et d’organisation de filière en Algérie et ce, notamment dans les régions rurales et montagneuses. Cette alternative constituerait un plus à la fois en matière de ressources possibles mais également pour maintenir une tradition rurale et réduire partiellement l’exode vers les villes. 70% de la pharmacopée moderne provient du monde végétal. Les plantes médicinales se déclinent dans une large gamme de produits et de secteurs utilisateurs On distingue, en règle générale, trois grandes familles : les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Ces 3 familles se retrouvent dans 2 grands secteurs : celui de la santé, beauté, bien-être et celui de l’agroalimentaire Si on applique une segmentation plus fine aux secteurs de la santé, beauté et bien être, on peut identifier plusieurs marchés présentant une opportunité et valeur ajoutée plus ou moins forte : – l’homéopathie – les compléments alimentaires – la gemmothérapie – les huiles essentielles – les infusions classiques et bio – la cosmétique – les fragrances – l’agro-alimentaire – les plantes aromatiques fraîches ou surgelées – les arômes Cette liste, est bien entendu, non exhaustive. Après consultation des plantes disponibles dans le pays et les propriétés associées selon les experts en pharmacopée, on peut d’ores et déjà indiquer certaines d’entre elles disponibles et en mesure deconstituer une opportunité de développement pour nos zones rurales 1- L’aubépine : régulateur du système cardiaque, lutte contre les palpitations, traitement de maladies cardiovasculaires 2- Le tamier : lutte contre les hématomes, coqueluches, et des bronchites 3- La myrte commune : action anti bactérienne, action anti fongique, action anti virale 4- La nigelle : contrôle du cholestérol, anti inflammatoire, anti microbienne 5-L’acanthe a feuilles molles : favorise le bon appétit, anti inflammatoire, anti cicatrisante 6- La ronce commune : anti bactérienne, action sur l’aphte, traitement des angines, traitement des diarrhées 7-Roquette : stimule la santé du cœur, préventif contre les maladies cancéreuses, contrôle la glycémie 8-La sauge : participe à la diminution des ballonnements, renforcement de l’os 9- Le basilic : traitement des fièvres et de bronchites Le schéma ci-après donne un aperçu de la richesse et de la diversité des opportunités offertes par le renforcement d’une filière dédiée. Mettre à disposition des plantes sèches ou fraiches (premier impératif exposé par le schéma) suppose, au préalable, avoir réglé les problèmes de disponibilité des plantes, assurer leur pérennité puis l’organisation de la collecte, le stockage dans les conditions adéquates, leur acheminement et tisser des liens avec des négociants, grossistes ou importateurs, voire des contrats directs avec des industriels (contrats de production par exemple) Source : France AGRIMER La Chine domine le marché des exportations sur le plan mondial que ce soit en volume ou en valeur et les Etats-Unis sont les premiers importateurs. Deux pays méditerranéens émergent néanmoins sur le marché mondial : l’Egypte et le Maroc. Si nous prenons à titre d’exemple le marché français, les importations de ces plantes aromatiques et médicinales ont augmenté selon AGRIMER de 51 % en volume et +76 % en valeur en l’espace de 10 ans pour arriver à 49 420 tonnes et 212 millions d’euros en 2020. Toujours selon AGRIMER, les premiers fournisseurs de plantesaromatiques et médicinales pour la France sont des pays européens mais également l’Inde, la Chine, le Maroc et la Turquie. Plusieurs alternatives s’offrent aux producteurs potentiels de ces plantes : – les destiner directement à des négociants ou contracter directement avec des laboratoires pharmaceutiques tels que Bayer ou Biogaran -négocier éventuellement avec les industriels de l’agroalimentaires tels que Ducros ou Bonduelle…). Cette approche requière de gros volumes sans se préoccuper des débouchés mais supposent une organisation minimale en filière intégrée du producteur à l’industriel : contrats de production regroupés autour d’une coopérative, une collecte, transport et stockage organisés. La suite dans notre prochaine édition 1 Docteur en sciences de gestion Professeur de marketing à Montpellier Business School et expert à l’international 2 Docteur en management Ecrivain-chercheur