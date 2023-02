Soutien aux Startups en croissance : Tebboune réaffirme l’engagement de l’Etat Par Eco Times 8 février 2023 D

Soutien aux Startups en croissance : Tebboune réaffirme l’engagement de l’Etat Par Eco Times 8 février 2023 Dans Actualité 698 A A 0 En cette année 2021 : quels défis pour l’Algérie ? (première partie) Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche soir, « l’engagement de l’Etat à encourager les jeunes et à soutenir les start-up et les développer », a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Par Nadia B. Concernant l’Economie de la connaissance, les Start-up et les Micro-entreprises, le Président Tebboune a salué «le progrès réalisé au niveau de ce secteur qui connait une attractivité auprès des jeunes compétences, et contribue à la création d’emplois et de richesse. » Il s’est, en outre, félicité de «la dynamique que connait le système de l’enseignement supérieur, visant à encourager les étudiants à créer leurs start-up, et ordonné de poursuivre la coordination à ce niveau», ajoute la même source. Le Président Tebboune a également instruit à l’effet de «soumettre à nouveau le dossier des Micro-entreprises au Conseil du Gouvernement pour être exposé ensuite en Conseil des ministres pour statuer définitivement ce dossier», réaffirmant « l’engagement de l’Etat à encourager les jeunes et à soutenir les start-up et les développer, tout en créant un environnement propice, à même de contribuer à la relance de l’économie nationale. » Ainsi, l’Etat est déterminé à accorder la priorité, au niveau de l’Université, notamment, à la promotion des start-up. Le mardi dernier, dernières déclarations à ce propos, celle du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ayant estimé que l’université constitue un « réservoir pour la création de start-up et la promotion de la sphère économique et sociale », avait-il affirmé, accompagné du ministre de l’Economie de la connaissance, des start-up et des micros-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. « En plus de sa mission pédagogique classique, l’université assure depuis quelques temps, une autre mission tout aussi importante, celle de contribuer au renforcement des capacités économiques du pays à travers le développement et la création de start-up », avait, en outre, indiqué le ministre, lors d’une visite de travail et d’inspection à Médéa. Il a fait savoir, à cet égard, que » l’université demeure un réservoir inépuisable permettant de fonder des start-up capables de créer de la richesse et de l’emploi, outre leur participation à l’essor socio-économique du pays « , a soutenu M. Baddari. N. B.