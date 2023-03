Les causes de la mort mystérieuse de Bruce Lee ont été finalement révélées Article de Zeleb.es • Il y a 28 min 3 commentaires Un acteur légendaire Hyponatrémie ? 1 photo(s) sur 25 dans le diaporama Bruce Lee est une véritable légende du cinéma, dont tous se souviennent évidemment. Malheureusement, l'acteur est mort très jeune. La star de Hollywood et des arts martiaux a perdu la vie en juillet 1973, à seulement 32 ans, et près d'un demi-siècle plus tard, le mystère plane toujours autour de sa disparition... du moins jusqu'à présent. En effet, un rapport récemment publié a apporté de nouveaux éléments concernant les vraies raisons de son décès.