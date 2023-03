Al-Khelaïfi clair sur Galtier Article de François Kulawik • Il y a 13 h commentaires Christophe Galtier p

Al-Khelaïfi clair sur Galtier Article de François Kulawik • Il y a 13 h commentaires Christophe Galtier peut souffler. Au bord du gouffre après les trois défaites concédées à la suite à Marseille en Coupe de France, à Monaco en Ligue 1 puis face au Bayern Munich en Ligue des champions et encore plus lorsque les Lillois menaient 3-2 sur la pelouse du Parc des Princes à quelques minutes de la fin le week-end dernier, l'entraîneur parisien a vu le ciel parisien s'éclaircir grâce à la victoire décrochée par le PSG à Marseille (0-3), dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Christophe Galtier Christophe Galtier © Fournis par Sports.fr Vidéo associée: Galtier a trouvé sa tactique (Dailymotion) Jusque-là très discret alors que les champions de France étaient en souffrance, Nasser Al-Khelaïfi est même descendu en zone mixte pour distribuer la bonne parole et apporter son soutien à son entraîneur. "J’ai toujours eu confiance en mon coach. Je sais ce qu’il pouvait donner. Je sais que ça a été compliqué pour tout le monde après la Coupe du monde, mais spécialement pour nous parce qu’on a eu beaucoup de blessures, mais ce n’est pas une excuse", a-t-il ainsi confié à l'issue de la rencontre. Interrogé au micro de Prime Vidéo, Christophe Galtier était sur la même longueur d'onde. "J'ai une relation directe avec ma direction sportive, avec Luis Campos et mon président, qui ont été omniprésents dans le soutien parce que c'est évidemment une période difficile", a assuré l'entraîneur francilien. Commentaires