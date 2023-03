BLIDA L'incivisme a transformé Chréa en dépotoir à ciel ouvert Placeholder MOHAMED BELARBI PUBLIÉ 27-02-2023, 11:00 Voilà que la neige est tombée une nouvelle fois, dans la nuit de samedi à dimanche derniers, ce qui incitera les citoyens à monter en grand nombre à la station climatique de Chréa pour profiter des bienfaits de Dame Nature. Sauf que certains parmi eux n'ont aucun respect pour la beauté de l'endroit, et au lieu de protéger le site, ils le transforment en dépotoir à ciel ouvert, incommodant ainsi les gens civilisés et de bonne éducation, lesquels restent indignées par leur comportement abject. Il faut dire qu'après une journée passée à Chréa, ils laissent derrière eux des amoncellements d'ordures ménagères pas très beaux à voir. Sachets en plastique jetés çà et là, restes de nourriture éparpillés par terre, couches pour bébés abandonnées sous les arbres, boîtes de jus laissées sur le sol. Leur flagrant incivisme, a eu pour effet la défiguration de l'esthétique et de la beauté du paysage jusqu'à le rendre complètement impropre au tourisme. Pour la première fois dans l'histoire de Chréa, l'on a vu des vendeurs ambulants de casse-croûtes avec leurs fours à gaz installés au lieudit Ski Club. Même la fameuse kalantika y était présente et la clientèle se bousculait en nombre surprenant pour avoir sa part. Une fois leurs panses remplies, ils jettent les papiers par terre ainsi que les coquilles d'œufs sans se soucier outre mesure de la saleté qu'ils laissent derrière eux. En somme, les habitants de Chréa se souviendront de cette saison hivernale pas comme les autres. M. B. Placeholder MOHAMED BELARBI PUBLIÉ 27-02-2023, 11:00