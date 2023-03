Sétif La vidéosurveillance fait tomber plusieurs voleurs Placeholder IMED SELLAMI PUBLIÉ 27-02-2023, 11:00 Le

Sétif La vidéosurveillance fait tomber plusieurs voleurs Placeholder IMED SELLAMI PUBLIÉ 27-02-2023, 11:00 Les éléments de la 7e Sûreté urbaine de Sétif ont réussi, lors de trois opérations distinctes, à mettre fin aux agissements de quatre dangereux voleurs qui écumaient leur secteur, et ce, grâce à la vidéosurveillance, a-t-on appris ce dimanche de la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya de Sétif. Suite à trois plaintes pour vol déposées par des citoyens au niveau de la 7e Sûreté urbaine de Sétif, les enquêteurs de ce service ont fait appel à la collaboration du Centre de wilaya de surveillance et de sécurité qui leur a fourni des enregistrements vidéo sur les trois opérations de vol commises au niveau de leur périmètre de juridiction. Le premier enregistrement des caméras de surveillance a clairement affiché l’identité d’un voleur qui avait dérobé divers objets et marchandises d’un camion en stationnement. La seconde vidéo avait filmé deux autres individus en train de forcer un véhicule et repartir avec une somme considérable estimée à 250 millions de centimes. La troisième opération filmée par les caméras de surveillance était le vol d’une paire de chaussures de sport effectué à l’intérieur d’une mosquée. Ainsi, grâce à ce précieux outil qu’est la vidéosurveillance, les policiers ont pu solutionner rapidement ces trois affaires et appréhender leurs auteurs. Les mis en cause ont été tous déférés devant le parquet près le tribunal de Sétif qui a ordonné leur placement en détention. Imed Sellami Placeholder IMED SELLAMI PUBLIÉ 27-02-2023, 11:00