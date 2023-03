Le Graët, c’est terminé ! Article de Arnold Fortin • Il y a 30 min 1 commentaire Noël Le Graët a présenté sa démission ce mardi, dans le cadre du comité exécutif de la Fédération française de football. Il quitte son poste de président. Noël Le Graët Noël Le Graët © Fournis par Football 365 Mis en retrait de ses fonctions de patron de la FFF depuis le 11 janvier dernier, Noël Le Graët a pris ses responsabilités ce mardi et a présenté sa démission lors du comité exécutif de la Fédération. Les membres du Comex l'ont acceptées, comme le confirme RMC, ce qui met fin prématurément au quatrième mandat de l'octogénaire qui devait initialement rester en poste jusqu'en 2024. Une page se tourne pour la Fédération et pour la direction du football français. Plus d'informations à suivre...