Les quatre noms étudiés pour succéder à Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France Article de Olivier Hal

Les quatre noms étudiés pour succéder à Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France Article de Olivier Halloua • Hier à 22:49 commentaires Afin de préparer la suite sans Corinne Diacre, la Fédération Française de Football voudrait étudier quatre profils pouvant permettre aux Bleues de jouer le titre à la Coupe du monde 2023. Un changement drastique de direction se prépare à la tête de l'équipe de France féminine. Les Bleues ont milité en grand nombre pour que Corinne Diacre quitte son poste. Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto ou Kadidiatou Diani par exmeple ont annoncé la semaine dernière leur mise en retrait de la sélection tand qu'elle sera la tacticienne. Gérard Prêcheur en favorit pour reprendre le poste Selon RMC Sport, la FFF prépare déjà la suite et a déjà étudié quatre profils. Une des favorites se nomme Sonia Bompastor, actuelle entraîneuse de l'Olympique Lyonnais et gagnante de la Ligue des championnes 2022. Sandrine Soubeyrand est ensuite citée mais son projet au Paris FC semble trop importante pour elle. Patrice Lair ferait aussi parti des personnes envisagées mais son caractère ne collerait pas avec le groupe. Gérard Prêcheur deviendrait ensuite le grand favori du haut de ses deux Ligues des championnes et avec sa grande expérience. Il connait personnellement presque toutes les joueuses. L'actuel tacticien du Paris Saint-Germain a aussi la chance de connaître parfaitement le système en place dans la Fédé.