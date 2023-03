Le joueur du PSG Achraf Hakimi accusé de viol Article de Télé7Jours • Il y a 4 h Star du PSG, l’internatio

Le joueur du PSG Achraf Hakimi accusé de viol Article de Télé7Jours • Il y a 4 h Star du PSG, l’international marocain Achraf Hakimi ferait l’objet d’une enquête pour viol suite à un témoignage d’une jeune femme. Star du PSG, l’international marocain Achraf Hakimi ferait l’objet d’une enquête pour viol suite à un témoignage d’une jeune femme. © David Niviere/ABACAPRESS.COM Achraf Hakimi est dans la tourmente. Distingué lundi soir lors des trophées FIFA The Best en étant un des défenseurs retenus dans le World 11 masculin de 2022 (une équipe-type réalisée suite aux votes de plus de 18 000 joueurs professionnels du monde entier), le footballeur du Paris Saint-Germain serait au cœur d’une troublante affaire selon Le Parisien/Aujourd’hui en France. Cette fille au chômage gagne 13 000 € par jour sans travailler Sponsorisé IArevolution Nos confrères affirment en effet que le meilleur ami de Kylian Mbappé est visé par une enquête pour viol pour des faits qui se seraient déroulés le week-end dernier. Une jeune femme se serait ainsi présentée dimanche dans un commissariat de Nogent-sur-Marne pour dénoncer un viol commis, selon ses déclarations, par le joueur du PSG âgé de 24 ans. "La victime présumée, 24 ans, domiciliée à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), a indiqué ne pas souhaiter porter plainte, mais « faire une déclaration de viol »", précise Le Parisien. Si la victime présumée n’aurait pas porté plainte, la justice se serait malgré tout saisie de l’affaire. L’officier de police judiciaire, qui aurait récolté le témoignage de la jeune femme, aurait en effet rapidement alerté l’Etat-major de la Préfecture de Police mais également le Parquet de Créteil. Ce dernier se serait donc autosaisi de cette affaire transmise ensuite au parquet de Nanterre – le viol présumé aurait en effet été commis à Boulogne-Billancourt. Le détail des faits Selon les déclarations de la jeune femme qui n’aurait pas encore été entendue par les enquêteurs en charge de l’affaire, elle aurait fait connaissance avec la star du PSG sur les réseaux sociaux. Après des discussions sur Instagram en janvier dernier, les deux se seraient vus samedi dernier au domicile du footballeur. La jeune femme s’y serait d’ailleurs rendu "à bord d’un Uber que lui aurait commandé le joueur". "L’international marocain l’aurait embrassée sur la bouche, lui aurait soulevé ses vêtements et embrassé les seins malgré ses protestations", écrit Le Parisien qui précise que la victime présumée aurait également parlé de "pénétration digitale" non consentie. Vidéo associée: Voici - Achraf Hakimi : le joueur du Paris Saint-Germain visé par une enquête pour viol (1) (Dailymotion) Après s’être dégagée du joueur, elle aurait prévenu une amie qui serait passée la chercher au domicile d’Achraf Hakimi. Marié et père de deux enfants – sa famille était à Dubaï au moment des faits présumés -, le footballeur n’a pour le moment pas réagi à ces accusations. À lire également "C'est grotesque, ils sont ridicules !" : Daniel Riolo allume Messi et Neymar après la victoire du PSG contre Angers Clara Kolodny