Corinne Diacre, c’est bien fini Article de François Kulawik • Il y a 7 h 20 commentaires Le putsch mené pa

Corinne Diacre, c’est bien fini Article de François Kulawik • Il y a 7 h 20 commentaires Le putsch mené par Wendie Renard et ses coéquipières en équipe de France est en passe de réussir. Quatre jours seulement après l’annonce par la capitaine tricolore de sa décision de ne plus évoluer en sélection tant que Corinne Diacre et son staff resteront en place, le Comex de la Fédération Française de Football devrait sceller le départ de la sélectionneuse tricolore. Corinne Diacre Corinne Diacre © Fournis par Sports.fr A en croire Mohamed Toubache-Ter, Corinne Diacre aurait l’intention de démissionner. Et les dirigeants de la FFF ne feront rien pour la retenir. « Moi, j’ai l’impression que l’on a avancé dans une situation de non-retour », a d’ailleurs confié à cet effet Jean-Michel Aulas. Selon RMC Sport, la 3F réfléchirait déjà à sa succession.