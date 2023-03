BATNA : Deux faussaires écroués La Rédaction by La Rédaction 27 février 2023in Batna, Régions A A 0 0 SHARES 11 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes, la brigade antigang, relevant de la Sûreté de wilaya de Batna, a mis hors d’état de nuire, hier, deux faussaires, âgés de 24 et 30 ans, impliqués dans 2 affaires distinctes liées au trafic de faux billets, falsification et commercialisation illicite des produits prohibés. Il s’agit de deux individus impliqués dans une affaire de trafic et falsification de faux billets. Les présumés faussaires, ont été appréhendés dans le quartier dit ‘’Hai Echouhada’’ avec, en leur possession, une somme d’argent falsifiée estimée à 22.000 Da, en fausses coupures de 2000 Da. L’ampleur prise par le trafic de faux billets de banque et la circulation d’importantes sommes dans les circuits formel et informel menacent réellement l’économie algérienne. Les faux monnayeurs ont été écroués aussitôt par le parquet de Batna pour les chefs d’inculpation de constitution d’association de malfaiteurs, trafic, falsification, possession illégale de faux billets et autres. Une enquête a été diligentée par les services concernés afin de mettre un terme à ce fléau qui a pris de l’ampleur en Algérie, notamment dans la wilaya de Batna. Un phénomène qui se métastase comme une tumeur. Le trafic de faux billets nuit gravement à l’économie. A Batna, les faussaires déjouent les pièges, sachant qu’ils sont traqués par les différents services de sécurité. Ce phénomène prend de l’ampleur à Batna, en dépit des efforts colossaux déployés sans cesse par les différents services de sécurité de la wilaya. Par : Benyahia Abdelmadjid