ébarrassez-vous des mauvaises herbes grâce à cette simple astuce bon marché ! Sans produits chimiques ! Cette simple astuce vous aidera dans votre jardin. Produits chimiques Vous pouvez acheter n’importe quel type de produits chimiques à la mode pour faire disparaître les mauvaises herbes, mais ce n’est pas sain ni bon pour l’environnement. À la place vous pourriez fabriquer votre propre herbicide, qui est tout aussi efficace (voir plus) et pas agressif du tout – sauf pour l’élimination des mauvaises herbes. Alors, comment faire ? C’est très simple. Voici ce dont vous avez besoin : 480ml de vinaigre blanc 140g de sel Un goutte de liquide vaisselle Un grand vaporisateur Voici ce que vous devez faire : Versez le vinaigre blanc, le sel et le liquide vaisselle dans le vaporisateur. Mélangez le tout correctement, afin que le sel soit dissout le plus possible. S’il ne se dissout pas, le vaporisateur pourrait se boucher. Vaporisez le mélange sur les mauvaises herbes, mais attention à ne pas vaporiser vos fleurs, car elles pourraient mourir elles aussi. Avez-vous des difficultés à cause du vaporisateur qui se bouche ? Vous pouvez aussi essayer de faire un mélange de 240ml d’eau et 240ml de vinaigre.