"Ce n’est pas une retraite, 1200 euros" : la star de la météo Laurent Cabrol révèle comment il s'en sort de

"Ce n'est pas une retraite, 1200 euros" : la star de la météo Laurent Cabrol révèle comment il s'en sort depuis 12 ans ! Article de fanny abouaf • Il y a 7 h 48 commentaires Lui qui a pris sa retraite il y a 12 ans à l'âge de 64 ans révèle qu'il touche 1200 euros par mois. Et il estime que la somme est très basse : "ce n'est pas une retraite ! […] Surtout quand on sait ce qu'on fait avec 1200 euros par mois". Et l'ex animateur de la météo sur Europe 1, d'Une famille en or et du Téléshopping, sur TF1, a répondu sans filtres aux questions.